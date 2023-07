Weitersfeld: Diskussion um Nahversorger

Eine unerwartete Wendung gibt es in der Nahversorger-Frage in Weitersfeld. Eigentlich hätte nach der Umgestaltung des Kaufhauses Krähan samt Zubau (mögliche Pläne dafür wurden in der NÖN schon vorgestellt) die Nahversorgung in diesem verkehrsgünstig gelegenen Geschäft am Khevenhüllerplatz („Rathausplatz“) fortgeführt werden sollen. Im Rahmen der vergangenen Weitersfelder Gemeinderatssitzung berichtete Bürgermeister Reinhard Nowak aber über die Entscheidung des Besitzers des ehemaligen Kaufhausgebäudes gegenüber dem Rathaus, die geplanten Investitionen für eine Erweiterung der Geschäftsräumlichkeiten doch nicht zu tätigen.

Dafür hatte die Gemeinde im Vorjahr sogar dem Verkauf einer Fläche des „Rathausplatzes“ zugestimmt, um dem Wunsch des bisherigen Lieferanten, der Firma Kiennast aus Gars, zur Erhaltung des Standortes in der Ortsmitte zu entsprechen. Das hatte zu Diskussionen in der Bevölkerung darüber geführt, ob damit nicht der bei der Dorferneuerung schön gestaltete Platz samt Brunnen beeinträchtigt würde.

Ohne Nahversorger steht Weitersfeld aber auch ohne dieses Geschäft nicht da. Denn in der Zwischenzeit betreibt die Firma Kiennast in der Nähe wie ebenfalls berichtet ein ehemaliges Nah&Frisch-Geschäft weiter. Das würde laut Aussage der Mitarbeiter der Größe nach auch genügen, bietet allerdings weniger Parkplätze. Für eine Erhaltung des jetzigen Standortes der Firma Kiennast spricht auch die zentrale Lage bei der neu errichteten WAV-Wohnhausanlage, die Nähe von Rathaus, Banken und Arzt und nicht zuletzt der Schulen.

Dennoch könnte es in Weitersfeld bald wieder ein zweites Lebensmittelgeschäft geben. Schon nach Schließung des Kaufhauses am Hauptplatz wurde von Vertretern des Raiffeisenlagerhauses Interesse bekundet, bei den Umbauarbeiten des Standorts am Ortsrand in Richtung Oberhöflein eventuell auch ein größeres Lebensmittelgeschäft einzubauen. Hier gebe es genug Parkplätze, der Weg wäre für Kunden, die kein Fahrzeug oder aus anderen gründen nicht mehr mobil sind, mit 800 Metern aber beschwerlich.

Für den Gemeinderat gilt es jetzt, die Frage zu klären, ob das zwischenzeitliche „Nah&Frisch“-Geschäft im Zentrum trotz kleiner Parkschwierigkeiten bleiben oder ein neuer, weiter entfernter Standort gesucht werden soll.