Unfall in Zogelsdorf: Lenker fuhr beeinträchtigt gegen Straßenlaterne

Ein 41-jähriger Lenker aus dem Bezirk Hollabrunn lenkte am 30. Juli, kurz vor 8 Uhr Früh, seinen Pkw von Eggenburg kommend in Richtung Maissau. Im Ortsgebiet von Zogelsdorf fuhr er am rechten Fahrbahnrand über einen Randstein und in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne.

Der Hollabrunner konnte sein Fahrzeug kurz danach in der Bushaltestelle anhalten und selbständig das Fahrzeug verlassen. Der Pkw war im Frontbereich stark beschädigt und fahrunfähig. Eine Zeugin verständigte die Rettungskräfte. Der 41-Jährige klagte über Schmerzen an der rechten Hand und wurde ins Landesklinikum Horn gebracht. Im Fahrzeug befand sich noch der Hund des Lenkers, welcher offensichtlich nicht verletzt war und von einem verständigten Freund in Verwahrung genommen wurde. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Symptome für Fahruntüchtigkeit

Eine durchgeführte Atemalkoholuntersuchung ergab beim Lenker 0,0 Promille. Eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel oder Medikamente konnte jedoch aufgrund von Symptomen nicht ausgeschlossen werden, weshalb der Lenker im Landesklinikum Horn einer Ärztin vorgeführt wurde und diese eine Fahruntüchtigkeit feststellte. Dem 41-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, er wurde bei der Bezirkshauptmannschaft Horn angezeigt. Eine Blutprobe wird zur Auswertung an ein Forensisch-Toxikologisches Labor weitergeleitet.

Von der Feuerwehr Zogelsdorf wurde die Unfallstelle gereinigt und ausgeflossene Betriebsmittel gebunden und entsorgt.