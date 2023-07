Strögen: Pkw kollidierten, Lkw landete im Graben

Der Vorfall ereignete sich am 19. Juli gegen 17.40 Uhr. An der Unfallstelle an der B2 an der Abzweigung nach Strögen angekommen fanden die alarmierten Wehren nicht nur zwei verunfallte Pkw vor. Ein in den Unfall involvierter Sattelschlepper war im Straßengraben gelandet. Insassen waren keine mehr in den Fahrzeugen.

Einer der beiden Autos wollte von der B2 links nach Strögen abbiegen. Das dahinter fahrende Fahrzeug fuhr auf das abbiegende Auto auf. Durch den Aufprall kam das vordere Auto im Gegenverkehrsbereich zu stehen. Der auf der Gegenfahrbahn Richtung Wien fahrende Sattelschlepper schaffte es, eine Frontalkollision zu vermeiden und auszuweichen, streifte bei dem Manöver aber noch die Autos und kam über dem Straßengraben zum Stehen.

Nach dem Abtransport der Autos galt es für die Wehren, den Lkw zu bergen. Der Graben hinter dem Lkw wurde von der Straßenmeisterei Horn mit Schotter aufgefüllt, dann wurde der Lkw mit der Seilwinde des HLF3 der Feuerwehr Horn rückwärts aus dem Graben gezogen. Die Arbeiten waren kurz nach 20 Uhr abgeschlossen.