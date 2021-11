Ungar Klausz gewinnt im Waldviertel

Die 40. Rallye im Waldviertel war von Beginn an geprägt von einem eindrucksvollen Duell um den Sieg. Der Ungar Kristof Klausz bot den schon vor der Rallye W4 feststehenden Staatsmeister Simon Wagner hartnäckig die Stirn und lieferte sich mit diesem einen wahren Sekundenkrimi über 110 Wertungsprüfungskilometer. Den ausfallsreichen Vormittag beendete der Ungar, der noch mit jenem Skoda Fabia unterwegs war, mit dem Simon Wagner die letzte Rallye W4 2019 gewinnen konnte, als hauchdünner Spitzenreiter. Als aber Wagner die ersten beiden Prüfungen des Nachmittags, den Rundkurs Manhartsberg und Altenburg, für sich entscheiden konnte, schien sich das Blatt erwartungsgemäß zugunsten des Oberösterreichers zu wenden. Doch Kristof Klausz strapazierte sein Kämpferherz, schlug noch einmal zurück. Auf seinem zweiten „Flug“ über den Rundkurs Manhartsberg kam er fast acht Sekunden vor (dem allerdings durch einen Reifenschaden gehandikapten) Simon Wagner ins Ziel und ging somit mit 2,3 Sekunden Vorsprung in die letzte Prüfung über 8,4 Kilometer von Altenburg in die MJP Arena in Fuglau. Hier verlor Klausz nur eine Zehntelsekunde auf Wagner und fügte diesem damit die heuer erste und einzige Niederlage auf österreichischem Boden zu.

Hinter dem dominierenden Duo etablierte sich der Steirer Günther Knobloch als dritte Kraft und komplettierte mit einer nahezu fehlerfreien Rallye das Skoda-Trio auf dem Siegespodest der Rallye W4 2021.

W4-Sieger Kristof Klausz: „Das ist mein bisher größter sportlicher Erfolg. Ich bin einfach überglücklich. Mein ganzer Dank gilt meiner Mannschaft, die mir ein sensationelles Auto zur Verfügung gestellt hat.“

W4-Zweiter Simon Wagner: „Das war eine supertolle Veranstaltung, zu der ich den Veranstaltern nur gratulieren kann. Kristof ist ein verdienter Sieger, den ich schon im Vorfeld als enorm schnell erwartet habe. Leider habe ich auf der vorletzten Prüfung wegen einem Reifenschaden zehn Sekunden verloren, sonst wäre es sich für mich noch ausgegangen. Ich kann aber auch mit dem zweiten Platz gut leben.

Eine sehr starke Performance von Luca Waldherr blieb unbelohnt. Der ehemalige 2WD-Staatsmeister aus Niederösterreich lenkte erstmals einen Citroen DS3 R5 und lag nur noch zwei Sekunden hinter Knobloch, ehe ihn auf dem Rundkurs Manhartsberg das Pech ereilte. Waldherr lief auf den vor ihm in die Runde gegangen Audi A1 Rally2 von Gernot Zeiringer auf und kassierte dadurch voll die Schottergeschoße seines Vordermanns. Fazit: kaputte Windschutzscheibe, kaputte Vorderfront, Rückfall hinter den damit Viertplatzierten Skoda-Piloten Philipp Kreisel, möglicher Podestplatz ade. Immerhin konnte Waldherr noch Platz fünf vor Johannes Keferböck (Skoda Fabia Rally2) ins Ziel bringen.

Freuen durfte sich trotz früher Enttäuschung der Deutsche Dominik Dinkel. Er war gleich nach SP 2, dem Rundkurs in Schiltern, wegen eines Motorschadens zum Zuschauen verurteilt, kann sich aber dank der Ergebnisse seiner Konkurrenten nun dennoch österreichischer Vizemeister nennen.

Roland Stengg gewinnt 2WD-Wertung

Großer Jubel herrschte in der 2WD-Wertung im Hause Stengg. Filius Roland Stengg holte hier mit dem Klassensieg seinen allerersten Meistertitel, den er dank einer klugen Abwägung aus Risiko und Vorsicht verdient ins Ziel brachte. Zudem durfte sich der Steirer dadurch auch über den Junioren-Staatsmeistertitel freuen.

2WD- und Junioren-Staatsmeister Roland Stengg: „Das ist einfach unbeschreiblich. An einem Tag gleich zwei Staatsmeistertitel zu gewinnen, da geht nichts drüber. “

In der Historischen Staatsmeisterschaft fiel die Entscheidung wie erwartet für Helmut Schwab. Der Steirer im Mitsubishi Lancer Turbo feierte einen überlegenen Klassensieg, profitierte allerdings auch vom Pech des Tirolers Alois Nothdurfter (Ford Lotus Cortina), der bis zu seinem Ausritt an einen Baum vorne lag. Hinsichtlich des Titels für Schwab hatte dies jedoch keinen Einfluss.

Historischer Staatsmeister Helmut Schwab: „Das ist mein erster Titel überhaupt. Umso größer ist natürlich die Freude darüber. Vor allem, weil unsere Saison bei Gott nicht reibungslos war, wir immer wieder mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Letztendlich hat es sich aber bewahrheitet, dass am Ende nicht immer der Schnellste vorne ist, sondern der, der am schlauesten fährt.“ – Den heurigen Titel im Historischen Rallye Cup kann der Niederösterreicher Martin Gattringer (Lada) feiern. Er wurde heute Zweiter hinter dem Oberösterreicher Günther Königseder (Lancia Delta Integrale).

Der W4-Sieg im Österreichischen Rallye Cup ging an den Salzburger Alex Strobl im Ford Escort WRC. Den Gesamtsieg 2021 holte trotz Ausfalls im Waldviertel der niederösterreichische Mitsubishi-Pilot Martin Kalteis. – Im Rallyecup 2000 gewann diesmal der Oberösterreicher Raphael Dirnberger (Ford Fiesta), den Titel gewann jedoch der W4-Drittplatzierte Luca Pröglhöf (Ford Fiesta) aus Niederösterreich.