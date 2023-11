Wiesinger: „Politik muss in die Gänge kommen“

Bei einer Pressekonferenz warf der Horner SP-Bezirksvorsitzende Josef Wiesinger beim Thema „Wohnen“ sowohl der schwarz-grünen Bundesregierung als auch der schwarz-blauen Landesregierung Untätigkeit vor. Es reiche nicht, zu wissen, dass Wohnen für viele nicht mehr leistbar sei, man müsse endlich auch handeln: „Aus unserer Sicht fehlen einfach die Maßnahmen. Es wird für viele immer schwieriger, ihr Dach über dem Kopf zu behalten“, sagt er. Diese Situation werde durch die Einstellung des sozialen geförderten Wohnbaus in Niederösterreich noch befeuert. Um die ohnehin schon „explodierten Mietpreise“ nicht weiter zu befeuern, müsse da eine Kehrtwende her, sagte Wiesinger.

Er fordert daher neben einer Deckelung für Wohnbaufinanzierungskredite auch die Forcierung bei der Finanzierung von Wohnbaugenossenschaften. Denn aktuell fehle es an Wohnungen - und dieser Mangel mache die Wohnungen, die am Markt seien, noch teurer. Schon jetzt seien viele gezwungen, aus Kostengründen in kleinere Wohnungen zu ziehen - „falls es solche auf dem Markt überhaupt gibt“, sagt Wiesinger. Auch der Förderdschungel gehöre durchforstet. So müsse man die Höhe von geförderten Wohnbeihilfen einzig am Einkommen des Betroffenen festmachen und nicht daran, ob es sich um eine geförderte Wohnung handle oder nicht.

Kritik übt Wiesinger auch am „dritten Vorstand“ für die EVN. Während die Bevölkerung unter den Energiepreisen leide, werde hier ein gutdotierter Posten geschaffen, der bisher nicht benötigt wurde: „Und das muss hinterfragt werden. Die Menschen fühlen sich vor den Kopf gestoßen“, sagt er. Er frage sich, ob die Schaffung dieses Postens überhaupt notwendig sei: „Der EVN ist es auch in den vergangenen Jahrzehnten mit nur zwei Vorständen immer gut gegangen“, sagt er. Aber auch die Strompreispolitik der EVN sei zu hinterfragen. Er verstehe nicht, warum Neukunden mit guten Angeboten gelockt werden, Bestandskunden aber wesentlich höhere Preise berappen müssen: „Die werden für ihre Treue auch noch bestraft.“

Die Politik müsse jetzt in die Gänge kommen. Einmalzahlungen reichen aus Wiesingers Sicht nicht für eine Besserung der Situation der Bevölkerung aus und hätten keine nachhaltige Wirkung, es brauche eine Systemänderung.