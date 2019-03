Kein Ende nimmt die Diskussion um die „Sperre“ der Juliane Mittermaier-Straße im Westen der Stadt Horn (die NÖN berichtete). Nun hat der Verkehrsausschuss beschlossen, dass die von einer Anrainer-Gruppe rund um Walter Powisch kritisierte Sperre zwischen der Mittermaier-Straße und der Gewerbestraße bestehen bleibt.

Den Anrainern wurde diese Entscheidung mittels Schreiben, das von Verkehrsstadtrat Ronald Zöchmeister (FPÖ) unterschrieben ist, mitgeteilt. Powisch kritisiert diese Vorgehensweise: „Wir haben uns noch ein Gespräch mit Bürgermeister Maier erhofft, aber anscheinend fährt man über uns drüber.“

„Egal, wie du dich entscheidest: Für irgendjemand bist du immer der Böse.“Verkehrsstadtrat Ronald Zöchmeister sieht sich in der Causa wie „ein Fußbal-Schiedrichter“

Bürgermeister Jürgen Maier entgegnet, dass es – wie von ihm zugesagt – zur Behandlung der Thematik im Verkehrsausschuss gekommen sei: „Dort hat es eine Beratung gegeben, der Ausschuss hat eine Entscheidung getroffen“, so Maier. Und über die könne und wolle er sich nicht hinwegsetzen: „Ich bin ja kein Diktator. Dann könnte ich ja gleich alle Ausschüsse abschaffen“, sagt der Stadtchef.

Die Forderung nach Öffnung der Mittermaier-Straße sei im Wunsch begründet, schneller ins EKZ zu kommen. Auch das Argument, dass sich in den angrenzenden Straßenzügen durch die Sperre das Verkehrsaufkommen steigere, sieht Maier nicht als begründet: „Im gesamten Umfeld gibt es eine sehr geringe Verkehrsfrequenz. Das hat eine Erhebung gezeigt.“

„Nicht Recht geben, wer lauter schreit“

Zudem gebe es in der Siedlung eine zweite Anrainergruppe, die sehr wohl für die Sperre sei. „Der Unterschied ist, dass diese Gruppe nicht in die Medien geht. Aber es kann nicht sein, dass jene Gruppe Recht bekommt, die lauter schreit“, sieht sich Maier auch in der Vermittlerrolle zwischen den beiden Gruppen. Darüber hinaus decke sich seine persönliche Meinung mit jener des Verkehrsausschusses. „Sicherheit geht vor Bequemlichkeit“, sagt Maier. Und im korrekten Fall sei die Entscheidung zugunsten jener Gruppe gefallen, für die die Sicherheit – vor allem der Kinder in der Siedlung – wichtiger sei.

Horns Bürgermeister Jürgen Maier freut sich über einige neue Hauptwohnsitzer für Horn. | Martin Kalchhauser

Verkehrsstadtrat Zöchmeister hält es nicht für ausgeschlossen, dass in absehbarer Zeit noch einmal über eine Änderung der Situation diskutiert werden könnte. Auch wenn die Entscheidung im Verkehrsausschuss so getroffen und umgesetzt sei, müsse man jetzt abwarten, ob sich die Lösung langfristig bewähre. Allerdings, so Zöchmeister: „Wenn eine Gruppe dieses fordert, eine andere Gruppe genau das Gegenteil, dann kann es keine Lösung geben, die alle zufriedenstellt.“ Maier und sich selbst sieht er in der Causa in jener Rolle, die ein Schiedsrichter beim Fußball innehabe: „Egal, wie du dich entscheidest: Für irgendjemand bist du immer der Böse.“

Auch eine entschleunigende Variante, etwa eine Engstelle zwischen Mittermaier-Straße und Gewerbestraße, wie von einigen Anrainern ins Spiel gebracht, hält Zöchmeister nicht für zielführend. „Eine Halblösung wird es nicht geben. Die sind immer schlechter als fixe Lösungen“, so Zöchmeister.

Verkehrsstadtrat Ronald Zöchmeister (FPÖ) | Martin Kalchhauser

In die Asphaltierung der Straße wurden im Vorjahr rund 200.000 Euro investiert. Dass sie jetzt nicht durchgängig befahrbar ist, sehen die Anrainer um Powisch als „Steuergeldverschwendung“. Notfalls wolle man den Fall auch vor die Volksanwaltschaft bringen, sagt Powisch. Eine Möglichkeit, die Maier gelassen nimmt: „Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine Straße. Bis vor Kurzem hat es die ja noch gar nicht gegeben. Dann könnte ja jeder kommen und sagen, ich soll ihm eine Straße bauen.“

Die Straße, die die Frauenhofner Straße über die direkt an sie anschließende Gewerbestraße mit der Prager Straße verbinden könnte, wurde im Frühjahr 2018 asphaltiert. Aus Sicherheitsgründen – man wollte die Anrainer vor Durchzugsverkehr und Lkw-Lärm schützen – wurde von der Stadtgemeinde die Sperre errichtet. Prompt machte sich bei einem Teil der Anrainer in den angrenzenden Straßenzügen (Heidestraße, Steinbruchstraße, Stephansberg) Unmut über diese Entscheidung breit.