Wenn Männer von ihren neuen Autos sprechen, haben sie meist Funkeln in den Augen – ganz anders ergeht es derzeit dem Irnfritzer Torsten Bauer. Der junge Familienvater hat sich vor Kurzem im Autohaus Lehr in Horn einen nagelneuen Ford Galaxy Titanium gekauft.

„Bereits bei der Auslieferung hatte das Fahrzeug Lackfehler, die nachlackiert werden mussten“, schildert Bauer. Damit aber nicht genug: „Nach der Nachrüstung mit einer originalen Anhängerkupplung bei meinem Händler in Horn steht der Wagen jetzt bereits seit 12 Wochen wegen Softwareproblemen in der Werkstatt“, schilderte Bauer am vergangenen Donnerstag der NÖN.

Sei er anfangs seitens des Autohauses noch vertröstet worden („Wir melden uns, sobald sich etwas tut“), habe er nun seit vier Wochen keine Rückmeldung seitens des Autohauses Lehr mehr bekommen. „Ein derartig langer Stillstand des Fahrzeuges, das gerade einmal 2.000 Kilometer auf dem Tacho hat, ist nicht hinnehmbar, daher wurde die Angelegenheit meinem Anwalt übergeben“, sagt Bauer. Doch auch auf dessen Einschreiten habe das Autohaus Lehr nicht reagiert, ärgert er sich.

Vielleicht doch noch ein „Happy End“?

Er habe daher jetzt Klage eingereicht: „Ich bin nicht darum herum gekommen.“ Aufgrund des drei Wochen alten Nachwuchses sei er auch auf ein Familienauto angewiesen, aber: „Momentan haben wir nicht einmal einen Leihwagen.“

Dass es nach der nachträglichen Montage einer Anhängerkupplung an den Wagen Bauers zu Software-Problemen gekommen sei, räumte Manfred Lehr auf NÖN-Anfrage ein. Ford habe irrtümlich eine amerikanische Software zur Verfügung gestellt, darauf hin hätten die Parksensoren nicht mehr funktioniert. Abgesehen davon sei das Auto aber fahrbereit gewesen. Man habe Bauer auch ein Leihauto (ebenfalls einen Galaxy) zur Verfügung gestellt, den er aber nach einem Monat zurückgebracht habe, sagte Lehr. Das sei – so entgegnet Bauer – aber auf Anraten des Anwaltes passiert.

Für das Software-Problem gebe es aber keine Rücksetzmöglichkeit, sagte Lehr am vergangenen Freitag zur NÖN, sie müsse neu programmiert werden, das gehe nicht von heute auf morgen. Allerdings sei das Auto mittlerweile repariert und werde an Bauer übergeben. „Ob Bauer dann von der Klage absieht, kann ich natürlich nicht sagen“, meinte Lehr. Dass sich das Problem so in die Länge gezogen habe, sei ihm auch zuwider: „Ich verstehe, dass man sauer ist, wenn man ein teures Auto kauft und dann Probleme damit hat“, sagte Lehr, aber man lasse seine Kunden klarerweise nicht so lange warten, wenn es keinen guten Grund dafür gebe.

Kurz vor Redaktionsschluss informierte Bauer die NÖN, dass noch am Freitag ein Ford-Techniker das Problem behoben habe. Ob er die Klage nun zurückziehe, hänge davon ab, ob man sich bei der Frage der Kostenübernahme einigen könne.