„Unruhen" in Horn: Täter wurde rasch festgenommen

Seinen Ausgangspunkt nahm der Radau in Gars. Dort geriet der Mann am 6. Jänner knapp vor Mitternacht mit seiner im Bezirk Krems wohnhaften Freundin in Streit. Dabei wurde die Frau laut Polizei verletzt. Beim Eintreffen der Polizei wurde der alkoholisierte Mann – er lag auf der Straße – von der Rettung erstversorgt und ins Landesklinikum Horn gebracht. Dort randalierte der Mann dann, beruhigte sich aber und verließ das Krankenhaus.

Danach zog er eine Spur der Verwüstung durch die Lagerhausstraße. Er beschädigte mehrere Autos, die Eingangstür eines Mehrparteienwohnhauses, stahl zwei Gehstöcke und ein Bundesheermesser und ein Fernglas aus einem unversperrten Auto. Außerdem schlug er die Seitenscheibe eines Autos ein und versprühte im Auto einen Spray und zündete diesen an. Das Auto geriet in Vollbrand. Ausgeflossener Treibstoff sammelte sich in einem Kanal unterhalb des brennenden Pkw und entzündete sich. Durch die Hitzeentwicklung rollte der Pkw quer über die Fahrbahn bis zu einer Einfriedung. Die und ein Fenster des angrenzenden Hauses wurden beschädigt.

Pkw stand in Vollbrand

Die Horner Feuerwehr wurde um 2.38 Uhr alarmiert. Als die Floriani vor Ort waren, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Aus dem Kanalschacht loderten Flammen. Sofort wurde begonnen, mit einem Hohlstrahlrohr die Brandbekämpfung aufzunehmen. Das zweite Tanklöschfahrzeug hatte den Auftrag, die Flammen im Kanal zu löschen und die Hausfassade zu schützen. Da immer mehr Treibstoff ausfloss, wurde die Brandbekämpfung kurze Zeit später mit Mehrbereichsschaum fortgesetzt. Nach ca. 15 Minuten war der Brand gelöscht. Der ausgebrannte Pkw wurde mit dem Wechselladefahrzeug zu einem gesicherten Abstellplatz gebracht. Nach etwa 90 Minuten der Einsatz, bei dem 18 Mitglieder und vier Autos vor Ort waren, beendet werden.

Spanier in Justizanstalt gebracht

Die Polizei nahm den Spanier um 4.30 fest. Der Mann wurde nach zahlreichen Einvernahmen Geschädigter in die Justizanstalt Krems eingeliefert. Außerdem wurden in dieser Nacht noch eine Sachbeschädigung (das Einschlagen zweier Fenster in einem Wohnhaus) und ein Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal angezeigt. Auch diese Taten dürften auf die Kappe des Spaniers gehen. Weitere Erhebungen sind am Laufen.

