„Alle kämpfen um die Umsätze“

BEZIRK HORN Sie stellen eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft dar – die Nahversorger. Konnte man früher beim Greißler alle Dinge des täglichen Bedarfs erwerben, ist in vielen Regionen kaum noch ein Nahversorger greifbar. Während vielerorts Betriebe schließen, wagte Ilse Hofbauer aus Rö-schitz im April 2020, praktisch mitten in den Corona-Start, auch den Start ihres Nahversorger-Geschäftes.

„Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet, aber ich bin positiv hineingegangen. Die Eröffnung – wenn man es so nennen kann – meines Geschäftes erfolgte direkt im ersten Lockdown. Ich stand einem großen Unsicherheitsfaktor gegenüber“, erinnert sich Hofbauer, denn neben ihrer eigenen Existenz hatte sie auch drei Mitarbeiter angestellt. Hofbauer ist in Röschitz geboren und konnte während ihres Berufslebens als Selbstständige in Wien wertvolle Erfahrungen sammeln.

Betreuung der Kunden ein wichtiges Anliegen

Mit diesen kehrte sie vor drei Jahren in ihre Heimat zurück. Eine Entscheidung, die sie trotz der zu bewältigenden Herausforderungen nicht bereut hat. „Es kämpfen alle um die Umsätze und es wird alles für alle teurer. Umso wichtiger ist es, besonders für die ältere Bevölkerung, die nicht mobil ist, eine Möglichkeit zu schaffen, im Ort die Dinge des täglichen Bedarfs zu bekommen“, ist sie überzeugt. Die persönliche Betreuung ihrer Kunden liegt ihr am Herzen und auch sich gegenseitig zu helfen steht für Hofbauer im Mittelpunkt ihrer Interessen. Daher bietet sie einen Lieferservice an und legt großen Wert auf regionale Produkte in ihrem Sortiment, wie Fleisch von Waldviertler Produzenten oder heimische Weinsorten.

Kaffeeecke mit frischem Kuchen, Eis und die Möglichkeit, im Sommer auch im Freien zu sitzen machen das Nahversorgergeschäft zu einem Kommunikationszentrum für die Röschitzer. Von der jüngeren Generation würde sie sich ein Umdenken wünschen. „Die jungen Leute fahren lieber zum Diskonter, kaufen dort Aktionen, von denen dann ein Teil im Müll landet und bedenken nicht, dass sie damit genauso teuer kaufen, wie beim kleinen Greißler.“ Hier hofft die Geschäftsfrau auf viele junge Familien, die in der Region ihren Lebensmittelpunkt finden und bei denen Begriffe wie Nachhaltigkeit und Regionalität meist einen höheren Stellenwert bekommen.

Hohe Energiekosten als größtes Problem

Bereits seit 2007 ist Rudolf Zotter als Nahversorger in Irnfritz ansässig. Der Betrieb hat sich in der Region etabliert und wird von Kunden jeder Altersgruppe gerne frequentiert. „Man könnte schon beinahe sagen, dass man als Kaufmann eine Vertrauensperson für die Kunden ist, zu der sie mit den kleinen Problemen des Alltags kommen“, stellt Zotter einen nicht unwesentlichen Unterschied zum Einkauf in Supermarktketten fest, in denen die Zeit für Kommunikation fehlt. Dass sein Angebot regionale Produkte beinhaltet und Serviceangebote für die Kunden ist für Zotter selbstverständlich. Die Teuerungswelle ist auch für ihn spürbar, besonders im Energiebereich sieht Zotter jedoch ein Damokles-Schwert über seinen Kollegen hängen: „Hier ist vor allem die Politik gefordert, etwas zu unternehmen, denn sonst wird es für viele Nahversorger und kleine Betriebe kein Überleben geben.“

Ein neues Modell: Die Gemeinde als Nahversorger

Ein etwas anderes Modell des Nahversorgers wird in Klein-Meiseldorf praktiziert. Hier nahm die Gemeinde die Verantwortung in die Hand und eröffnete im November 2019 ein Nahversorgergeschäft, nachdem die Bevölkerung 20 Jahre ohne regionales Lebensmittelgeschäft auskommen musste. „Die anfängliche Euphorie wurde, wie in vielen anderen Bereichen auch, durch die Pandemie unterbrochen. Doch gerade in dieser Zeit hat es sich gezeigt, wie wichtig es ist, die Dinge des täglichen Bedarfes in unmittelbarer Umgebung zu bekommen. Das Konzept hat sich bewährt“, steht Bürgermeister Nikolaus Reisel zu der Entscheidung.

„Wir bemühen uns, Produkte aus der Region anzubieten, Erdäpfel oder Eier kommen zum Beispiel von lokalen Bauern“, so Reisel. Mit Dumpingpreisen der großen Konzerne kann der Nahversorger natürlich nicht mithalten und auch 25 Sorten Joghurt werden nicht angeboten. In Zeiten der hohen Treibstoffpreise und Klimaproblematik stellt sich jedoch die Frage, ob langfristig gesehen nicht doch der Griff zum „teureren“ Produkt die günstigere Variante darstellt.

Ein Faktor unterscheidet den „kleinen“ Nahversorger jedoch nicht vom „großen“ Diskonter: Die Problematik des Arbeitskräftemangels. „Es ist eine Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und die dann auch zu halten“, weiß Reisel. Derzeit sind beim Nahversorger in Klein-Meiseldorf drei Teilzeitkräfte beschäftigt, um entsprechende Öffnungszeiten anbieten zu können. Nur wenig haben die Motivation, für die Kunden ab 5.45 Uhr im Geschäft die Brötchen zu backen oder die Lieferungen in die Regale zu schlichten.

„Eine volle Breitseite haben wir auch durch die Energiekosten abbekommen, obwohl wir eine Vorzeigegemeinde auf dem Sektor der Erneuerbaren Energien sind“, erklärt Reisel. Kühl- und Klimaanlagen müssen auch während der Nacht mit Strom versorgt werden, damit die Lebensmittel nicht verderben.

„Der Zuzug in unsere Gemeinde und die Zufriedenheit der älteren Mitbürger sind für mich ein sichtbares Zeichen, dass wir uns in unserer Gemeinde richtig entschieden haben“, rät er, auch einmal „über den Tellerrand hinaus zu denken“.

Einen besonderen Hinweis bringt Reisel zur Berichterstattung und Aufmerksamkeit während der Corona-Phase an: „In den Jahren der Pandemie standen die Beschäftigten der Gesundheitsbranche regelmäßig im Mittelpunkt der Medien, was durchaus auch gerechtfertigt ist. Doch eine Branche, die ebenso wichtig war und von der nur sehr selten zu hören und lesen war, ist die große Gruppe der Nahversorger und Angestellten in den Geschäften, die auch unter schwierigsten Bedingungen für den Fortbestand der Infrastruktur sorgten.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.