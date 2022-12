Eggenburger SPÖ gegen Budget

Werbung

Der Voranschlag für 2023 stand am 14. Dezember im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung und bringt der Gemeinde Eggenburg ein Minus von rund 266.000 Euro. „Ich gehe bei diesem Voranschlag nicht mit!“, erklärte Manfred Mayer (SPÖ) und kritisierte, dass für März schon ein Nachtragsvoranschlag geplant sei. Auch durch die bevorstehende Landtagswahl befürchtet er „dass noch ein paar Brocken“ kommen könnten.

Die Details des Voranschlages erläuterte der erst seit wenigen Wochen im Amt befindliche Finanz-Stadtrat Johann Siedler (ÖVP). Er verwies darauf, dass erst im März die endgültigen Zahlen des Landes vorliegen würden, die für den endgültigen Voranschlag notwendig seien.

Die Stadtgemeinde rechnet mit Ertragsanteilen in Höhe von rund 3,58 Mio. Euro, einer Steigerung der NÖKAS-Umlage (Krankenanstalten) von 1,018 auf 1,047 Mio. Euro sowie Kosten für die Sozialhilfeumlage in Höhe von 603.000 Euro (Steigerung: 26.000 Euro). Mit Ende 2023 wird mit einem Schuldenstand von 7,88 Mio. Euro gerechnet, der aus einem Darlehenszugang von 1,14 Mio. Euro sowie Tilgungsraten von 612.000 Euro resultiert.

Negative Auswirkung auf das Budget haben die hohen Energiekosten – denn die steigen von 243.000 auf 813.000 Euro an. Für Besorgnis sorgt auch die Zinsentwicklung, bei der eine Steigerung von 48.000 auf 343.000 Euro erwartet wird. „Kosten werden bereits durch die Abschaltung der Stadtmauerbeleuchtung eingespart. Auch der Eislaufplatz wird aus diesen Gründen in der heurigen Saison nicht aufgesperrt“, erläuterte Siedler. Eine positive Entwicklung hingegen sei bei der Kommunalsteuer zu erwarten, die sich durch Lohn- und Gehaltserhöhungen ergebe. Das Budget wurde trotz Gegenstimmen der SPÖ beschlossen, FPÖ-Gemeinderat Vincenz de Waal war entschuldigt.

Kremserstraße: Auftrag an Held & Francke

Einstimmige Beschlüsse des Gemeinderates waren: Auftragsvergabe für das Projekt Neugestaltung Kremserstraße in Höhe von rund 471.000 Euro an die Firma Held & Francke, plus Planungskosten in Höhe von rund 27.000 Euro.

Für das Stadtarchiv wird eine Wohnung im Sparkassengebäude um 384 Euro pro Monat angemietet. Der Mietvertrag für den Barocksaal wird wegen zu geringer Auslastung zum ehest möglichen Zeitpunkt aufgelöst.

Tarife für Entgelte für Leistungen der Stadtgemeinde (z. B. Kopien) wurden neu festgelegt. Ein Subventionsansuchen des UHC Eggenburg in Höhe von 7.000 Euro wurde beschlossen. Der UHC betreut rund 150 Spieler, davon acht Jugendmannschaften. „Aus diesem Grund habe ich auch keine Fragen dazu“, konstatierte Manfred Mayer. Dem Projekt „Zwischenräume“ wird eine Subvention in Höhe von 200 Euro gewährt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.