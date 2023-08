Sommerkonzert auf der Burg Gars

Vor einigen Jahren wechselte der Tenor aus der Klassik in die Unterhaltungsmusik. Dank seiner Klassik-Ausbildung gehört ihm eine der schönsten Stimmen der Unterhaltungsmusikszene. Seine zahlreichen Auftritte führen ihn inzwischen durch fast ganz Europa. Rudy Giovannini besticht jedoch nicht nur durch seinen Gesang, sondern auch als amüsanter Showmann. Die musikalische Bandbreite des exzellenten Live-Künstlers reicht von Schlager, volkstümlicher Musik, schwungvollen und besinnlichen Liedern, Balladen, Evergreens bis zur Klassik.

Das letzte Konzert dieses Jahres am Freitag, 1. September, um 15 Uhr lässt die Vorfreude auf 2024 wachsen. Bereits jetzt hat Remigius Rabiega von bestmanagement einen Auftritt der „Seer“ anlässlich ihrer Abschiedstour am 14. Juni fixiert. Und aufgrund der enormen Nachfrage, die schon jetzt herrscht, liegt - so wie heuer - ein zweites Konzert durchaus im Bereich des Möglichen...