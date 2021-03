„Als einer, der im Waldviertel aufgewachsen ist, bin ich einerseits stolz darauf, dass wir unseren Firmensitz im Waldviertel, genauer gesagt in Gars, haben und andererseits, dass viele unserer ausgezeichneten und hoch motivierten Mitarbeiter aus der Region kommen“, zeigt sich Mathias Redlberger, der Geschäftsführer der Rebloc GmbH, mit eben dieser Region sehr verbunden. „Und außerdem habe ich meinen Wohnsitz im Kamptal …“

Als eigenständiges Unternehmen eingebunden in die Oberndorfer Unternehmensgruppe entwickelt, produziert und vermarktet die innovative Firma modernste Fahrzeugrückhaltesysteme aus Betonfertigteilen für die Verkehrssicherheit auf Straßen weltweit.

Zu Recht ist Redlberger auch stolz darauf, dass man bereits in 36 (!) Ländern auf allen fünf Kontinenten vertreten ist, hauptsächlich in Europa, aber auch in China, Australien, Südafrika oder Chile. „Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass wir bemüht sind, unser Geschäftsfeld noch auszuweiten, hauptsächlich in Europa“, blickt Redlberger in die Zukunft. Daher sei auch der Neubau des Bürogebäudes (die NÖN berichtete) an der Ausfahrt von Gars Richtung Wien notwendig geworden. Dort werden ab dem Sommer die derzeit 34 Büromitarbeiter einen besonderen Arbeitsplatz finden, für weitere – bis zu hundert – ist vorgesorgt.

Überprüfung mit Hilfe von „Crash-Tests“

Weil, so der Firmenchef, in Österreich ein sehr hoher Standard im Autobahn- und Autostraßennetz punkto Verfügbarkeit und Sicherheit vorzufinden ist, seien die Rebloc-Elemente ein wichtiger Baustein. Vorzüge sind vor allem die platzsparende Bauweise – die Elemente aus Beton mit Stahlbewehrung gibt es in verschiedenen Längen und Höhen –, das patentierte Kupplungssystem und die flexible Anpassung an den Bedarf. „Die Elemente können auf der Straße fix montiert oder variabel eingesetzt werden, was besonders auf Baustellen sehr gefragt ist“, erklärt Redlberger.

Der Montage gehen natürlich umfangreiche (und genormte) Tests voraus, mit denen die „Leitfähigkeit“ der Rebloc-Elemente überprüft wird. So wird etwa ein Test mit einem Pkw, der mit 100 km/h im Winkel von 20 Grad eine Leitwand touchiert, durchgeführt, wobei sich diese nur minimal auf die Gegenfahrbahn bewegen darf. Aber es kommen natürlich auch größere „Kaliber“ wie ein 13 t schwerer Bus (mit 70 km/h) oder ein Lkw mit 38 Tonnen (und 65 km/h) auf die Teststrecke. Und jedes Mal müssen die überaus strengen Kriterien eingehalten werden. „180 solcher Crash-Tests haben wir bisher durchgeführt“, weiß Redlberger zu berichten. „Die sind technisch und wirtschaftlich schon sehr aufwändig.“

Betonleitwände auf der S 3 und in Bratislava

Erst vor wenigen Wochen hat man in der unmittelbaren Umgebung ein Projekt zum Abschluss gebracht, nämlich den neuen Abschnitt auf der Weinviertler Schnellstraße S 3 von Hollabrunn bis Guntersdorf. Betonleitwände von Rebloc sorgen im Mittelstreifen auf einer Länge von über zehn Kilometern für eine sichere Abtrennung der Fahrbahnen.

Fertigteile werden in Niederösterreich erzeugt

Aktiv ist man derzeit auch in der „Nachbarschaft“: Für ein Großprojekt, das Teil der Ringautobahn um die slowakische Hauptstadt Bratislava ist, kommen mehrere Kilometer Rebloc-Betonleitwände der höchsten Sicherheitsstufe zur dauerhaften Absicherung zum Einsatz, um einen folgenschweren Fahrzeugdurchbruch im Anprallfall bestmöglich zu verhindern. Die neuen Autobahnstrecken sollen die bestehenden Verkehrswege entlasten und den Westen und Osten von Bratislava miteinander verbinden.

Aufgrund der Nähe der Stadt zu Österreich und somit auch zu einem der Oberndorfer-Standorte werden die Betonleitwände in Niederösterreich erzeugt, was hier Wertschöpfung schafft und Arbeitsplätze sichert.