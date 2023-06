„Betriebe brauchen jetzt Planbarkeit“

Dabei traf Ecker in der Bezirksstelle Horn auf Unternehmer aus dem Bezirk. Dabei wurden die Herausforderungen der aktuellen wirtschaftlichen Situation wie Arbeitskräftemangel, Energie und Preise und die Auswirkungen auf die Betriebe im Bezirk besprochen. Ecker meinte dabei, dass die Betriebe jetzt dringend konkrete Maßnahmen und langfristig stabile Rahmenbedingungen brauchen, und nicht allgemeine politische Ankündigungen. Nur so werde die notwendige Planbarkeit geschaffen, damit sich Unternehmer wieder auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren und so auch in der Zukunft einen wesentlichen Teil zur sozialen Sicherheit in Österreich beitragen können, sagte Ecker.

Beim Betriebsbesuch bei der Firma APV in Dallein: Bezirksstellenleiterin Sabina Müller, Bezirksstellenobfrau Margarete Jarmer, die Geschäftsführer Jürgen Schöls und Karl Heinz Steindl sowie WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Emil Jovanov, EMIL JOVANOV

Dann besuchte Ecker auch das Unternehmen APV in Dallein, das mit innovativen Landtechnik-Produkten zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität und Ressourcenschonung seit mehr als 25 Jahren seine Erfolgsgeschichte schreibt (die NÖN berichtete mehrfach).