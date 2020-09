Im Horner Bezirk lässt sich dieses Jahr ein leichter Rückgang bei den Klassen- und Schülerzahlen an den Pflichtschulen feststellen. Insgesamt sind 1.987 Schüler für das neue Schuljahr angemeldet, 25 weniger als im Vorjahr.

Auch sechs Klassen weniger werden durch alle Schulstufen hindurch zustande kommen. Größtes Minus haben die Mittelschulen mit 26 Schülern weniger zu verzeichnen. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Taferlklassler: 290 Schulanfänger dürfen sich dieses Jahr ihre Schultüte abholen, 13 mehr als zum vergangenen Schulstart.

„Durch ein besseres Kennenlernen können wir uns besser respektieren und verstehen.“Silvia Chudoba, Volksschuldirektorin, über die „Schule der Generationen“

Einige Direktorenwechsel gibt es an den Volksschulen im Bezirk. Die Direktorin der Volksschule Horn, Herta Ucsnik, verabschiedet sich nach 45 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. Die Nachfolge tritt die bisherige Direktorin der Volksschule Weitersfeld, Andrea Dittrich, an. In Weitersfeld selbst wird ab sofort Maria Strondl das Ruder übernehmen.

An der Mittelschule Horn machen sich die sinkenden Schülerzahlen im Bezirk bemerkbar. Es gibt weniger Neuankömmlinge an der Schule, weshalb im neuen Schuljahr eine Klasse weniger zustande kommt.

Laut Direktor Heribert Naber kann der Fokus im Moment nur auf den Coronamaßnahmen und den Vorkehrungen für einen reibungslosen Unterricht liegen. „Es kann sich schnell alles ändern und wir müssen uns den Gegebenheiten anpassen können.“ Nach dem erfolgreichen Start der iPad-Klassen an den Mittelschulen Drosendorf und Weitersfeld werden diese auch im neuen Schuljahr weitergeführt.

Digitaler Unterricht und ein „glücklicher Zufall“

Die ersten und zweiten Klassen werden im Zuge des Projekts für einen digitalisierteren Unterricht mit den Geräten ausgestattet. Gerade aufgrund der aktuellen Situation war die Einführung im vergangenen Schuljahr laut Direktorin Silvia Chudoba ein „glücklicher Zufall“. „Wir haben große Zustimmung vonseiten der Eltern erfahren und werden das Projekt mit Unterstützung der Gemeinden auch in diesem Jahr fortführen.“ In Drosendorf wird im neuen Schuljahr wieder großer Fokus auf Musik gelegt

Durch das in Kooperation mit der Musikschule Thayaland entstandene Projekt „OHA!“ (Ohren-Herz-Augen) werden künftig erneut Musikschullehrer und Musikanten aus der Region den Schülern eine breite Palette an Musik näherbringen.

Zusätzlich wird auf ein Zusammentreffen der Generationen (unter anderem gemeinsam mit dem Gesangsverein Drosendorf) gesetzt. „Wir versuchen die Generation zu verbinden, weil wir uns durch ein besseres Kennenlernen auch besser verstehen und respektieren können. Die Alten können den Jungen etwas beibringen und umgekehrt“, meint Chudoba.

Die Polytechnische Schule Horn wird dieses Jahr eine Klasse verlieren. Die Schülerzahl sinkt auf 71 und sorgt für eine Reduzierung von vier auf drei Klassen. Die Teilungsgrenze währe bei 76 Schülern. Direktor Christoph Meinhard blickt mit einer positiven Einstellung auf den Schulbeginn. „Es sieht nach einem normalen Schulstart aus, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften.“ Eine weitere Herausforderung auf die Polytechnische Schule: Ein neuer Lehrplan mit verstärktem Fokus auf Berufsorientierung wird ab sofort österreichweit umgesetzt.

Einige Fächer werden neu geordnet, Themenbereiche verschoben und Inhalte überarbeitet. So wird das Pflichtfach „Naturkunde und Ökologie, Gesundheitslehre“ gestrichen und dafür das Fach „Berufs- und Lebenskunde“ auf drei statt bisher zwei Wochenstunden aufgewertet. Eine weitere Änderung umfasst die Fixierung der Orientierungsphase zu Beginn des Schuljahres auf vier Wochen (bisher ohne Zeitvorgabe).

Eine großartige Verbesserung sieht Meinhard dabei nicht. „Für uns war die Orientierungsphase nie so wichtig. Die Mittelschulen leisten bereits großartige Arbeit bei der Berufsorientierung, weshalb der Großteil unserer Schüler eigentlich schon weiß, wo es hingehen soll.“