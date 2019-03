Die Belebung von Ortskernen vor allem im ländlichen und urbanen Raum soll forciert werden. Die NÖN durchleuchtete die derzeitige Situation im Bezirk Horn.

Seit 2002 ist die Bevölkerung im Horner Bezirk um 1.155 Hauptwohnsitzer auf 31.089 Einwohnern „geschrumpft“. Außerdem stiegen die durchschnittlichen Grundstückspreise gegenüber 2017 im Vorjahr um 14,8 Prozent auf 43,50 Euro.

In der Bezirksstadt ging es gegen diesen allgemeinen Trend nach oben. Es konnten knapp 100 Bürger dazugewonnen werden.

„Natürlich ist Luft nach oben. Aber die bei uns seit zehn Jahren laufende Ortskernstrategie zeigt Erfolg“, meinte der Horner Bürgermeister Jürgen Maier (ÖVP). In Horn gäbe es einige private Objekte, in denen Wohnraum geschaffen werden könnte. „Aber das liegt nicht an uns“, so Maier. Wie es gehen kann, wird gerade in der Hopfengartenstraße gezeigt. Hier übernimmt die Kamptal-Siedlungsgenossenschaft den Umbau eines alten Gebäudes.

Hohe Bauplatz-Preise sind noch immer billig

Der private Wohnbau in Horn ist ebenfalls beliebt. „Die Sparkasse Horn hat 15 Bauplätze geschaffen“, weiß Maier. Mit 50 bis 70 Euro pro Quadratmeter (ohne Aufschließung) sind die Bauplätze verhältnismäßig teuer. „Aber niederösterreichweit gesehen liegt unsere Bezirksstadt noch im günstigen Bereich“, meint der Bürgermeister.

NOEN Bürgermeister Karl Braunsteiner, Japons, muss auf leerstehende Häuser im Ortskern verweisen.

In einer ganz anderen Preisliga spielt die Gemeinde Japons. Hier gibt es Bauland um acht Euro pro Quadratmeter. „Wir verzeichnen in den letzten Jahren doch eine vermehrte Bautätigkeit“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Karl Braunsteiner, der leider auch auf leerstehende Häuser in den Ortskernen – vor allem in Unterthumeritz – verweisen muss: „Diese Häuser sind alle im Privatbesitz.“

ÖVP-Bürgermeister Johann Glück aus Geras erhofft sich durch die neuen Maßnahmen, den Geraser Stadtplatz wieder beleben zu können. „Einige große Häuser gehören einem Privaten, der nicht verkaufen will. Wir haben schon mehrfach Gespräche geführt, aber ohne seine Bereitschaft können wir auch kein Betreutes oder Junges Wohnen gemeinsam mit einem Bauträger schaffen“, so Glück.

Dafür gibt es in Geras genügend Baulandreserven. Rund zehn Bauplätze stehen sofort zur Verfügung, die 22 Euro plus Aufschließung kosten. In den Katastralgemeinden kostet das Bauland etwas weniger.

„Mit der neuen Wohnbaustrategie werden die Bemühungen der gemeinnützigen Bauträger weiterverfolgt. Die Verdichtung von Ortskernen sind vorrangige Ziele. Wohnen und arbeiten in den eigenen vier Wänden wird erleichtert. Wir haben in Gmünd und in kleineren Gemeinden derartige Projekte geplant “, betont Manfred Damberger von der WAV.