Spende für den Lionsclub Horn

Unter dem Motto „Enter to Win“ öffneten die Partner der Hengl Gruppe und Held & Francke am Tag der offenen Tür der NÖ Industriebetriebe ihre Tore, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Industrie in der Gesellschaft zu stärken. „Vor allem auch das Interesse an den vielfältigen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Branche zu wecken“ unterstreicht Peter Peraus von Held & Francke.

Das Angebot an den drei Tagen reichte von Werksführungen und speziellen Programmen über Informationen zu den Karrieremöglichkeiten in der Industrie bis hin zur Möglichkeit, High-Tech-Gadgets auszuprobieren und Action beim Baggerfahren zu erleben. Zusätzlich wurden Gewinnspiele organisiert und eine Sammelbox für soziale Einrichtungen aufgestellt.

„Wir feiern den Tag der offenen Tür, den Tag der Industrie und wir feiern die Leidenschaft für Innovation“, erklärte Peter Bruderhofer. „Für uns ist es ein Anliegen, eine Hilfseinrichtung in der Region zu unterstützen. Natürlich beteiligten auch wir uns an der Spendenaktion“ sagte Peter Peraus von Held & Francke, dankte den Spendern und Helfern hinter den Kulissen und stellte fest: „Dieses Ergebnis war nur möglich, weil sich alle Betreiber dazu bereit erklärt hatten.“

Julian Langstadlinger vom Lions Club Horn bedankte sich für die 1.001 Euro Spende und versicherte, dass der Betrag in naher Zukunft in ein soziales Projekt eingebracht wird, das noch von den Mitgliedern des Horner Lions Club ausgesucht sowie mit den Behörden vor Ort abgestimmt werde.