Grünes Licht für Cyber-Security-HAK in Horn

Offiziell trägt der Schulversuch, der wie berichtet im kommenden Schuljahr starten soll, den Titel HAK Management.[Cyber.]Security Horn. In der Bibliothek der Schule haben Innenminister Gerald Karner und Bildungsminister Martin Polaschek heute die Vereinbarung dazu im Beisein von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister unterzeichnet.

Horn ist nach Tamsweg der zweite Schulstandort in Österreich, an dem dieses Angebot geboten wird. Mit dieser Vereinbarung besteht auch eine enge Zusammenarbeit mit den Polizeilichen Ausbildungsstätten. Aktuell sind 16 Schüler für diesen Ausbildungszweig angemeldet, es gibt noch Möglichkeiten, sich für diesen Start im Herbst anzumelden. Die zukünftigen Absolventen erwerben neben einer fundierten wirtschaftlichen Ausbildung eine hohe Medienkompetenz und ein umfassendes Wissen über rechtliche Vorgaben beim Schutz vor Cyber-Kriminalität. Dieses Wissen soll es ihnen ermöglichen, in Zusammenarbeit mit IT-Spezialisten Strategien für Krisenprävention und Konzepte für Krisenbewältigung zu erarbeiten. „Wie dringend wir diese Menschen mit diesen Fähigkeiten brauchen, wird uns täglich durch Schlagzeilen und Meldungen in allen Medien vor Augen geführt“, sagt Direktor Peter Hofbauer.

Vereinbarung beinhaltet auch Lehrer-Fortbildung

Der Schulversuch soll fünf bis maximal sieben Jahre dauern. Unterrichten sollen neben Lehrkräften aus klassischen Fächern auch Experten aus dem Innenministerium und der Privatwirtschaft. So sollen die Schüler psychisch und physisch auf den Polizei-Aufnahmetest und langfristig eine Karriere im Kampf gegen Cyberkriminalität vorbereitet werden.

Das Kooperationsübereinkommen beinhaltet außerdem eine Weiterbildung von Lehrenden im Bereich der Internetkriminalität und Exkursionen ins Bundeskriminalamt, in Landeskriminalämter sowie Polizeiinspektionen.

Wie Polaschk sagte, setze die Bundesregierung alles daran, die Digitalisierung konsequent voranzutreiben. Das gelte auch für die Bildungs- und Forschungseinrichtungen des Landes. Daher habe man auch das neue Schulfache „Digitale Grundausbildung“ab der 5. Schulstufe eingeführt. „Schüler lernen Risiken, Gefahren und den richtigen Umgang mit dem Internet und werden damit vertraut gemacht“, betonte Polaschek. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister meinte, dass mit der Vereinbarung eine „weitere Perle in der langen Perlenreihe der Bildungseinrichtungen in NÖ aufgefädelt“ werde und stellte fest: „Bildung ist die Basis wir müssen danach trachten perfekt für die Zukunft aufgestellt zu sein.“

Laut Karner habe die Pandemie die Digitalisierung vorangebracht – inklusive sich bietender Chancen, aber auch Gefahren wie Internetbetrug, Fake News oder Fragen des Verfassungsschutzes.