Firma KSG lud zu Fest für die Mitarbeiter

"Unsere Mitarbeiter sind das Herzstück unseres Unternehmens, und ich schätze ihre oft harte Arbeit und ihr Engagement. Dieses Mitarbeiterfest ist eine Möglichkeit, mich bei ihnen und ihren Familien zu bedanken und gleichzeitig die Teambindung zu stärken", sagte Kornel Schmidt, Geschäftsführer des Leiterplattenherstellers KSG in Zitternberg bei Gars.

Die Firma blickt auf eine unvergessliche Feier zurück, bei der die Mitarbeiter und deren Familien im Mittelpunkt standen. Es war erfreulich zu sehen, wie Kollegen aus den verschiedenen Abteilungen zusammenkamen, um einen Tag der Gemeinschaft und des Zusammenhalts zu erleben. Start der Veranstaltung war um 14 Uhr auf dem Werksgelände, wo Mitarbeiter ihren Angehörigen den eigenen Arbeitsplatz zeigen konnten. Danach ging es zu Kaffee und Kuchen auf dem Areal des Eislaufplatzes.

Dort erhielten die Kinder auch einen Sammelpass, der sie durch den Tag begleitete. Die professionellen Kinderanimateure („GIZ“ aus Eggenburg und „Kinderfreunde“ aus St. Pölten) boten von Gesichtsbemalung, Luftballonfiguren, Riesenseifenblasen über verschiedensten Aktivitäts- und Kreativstationen bis hin zu Tattoos alles, was ein Kinderherz begeht. Nach Absolvierung der verschiedenen Stationen und Aufgaben auf dem Sammelpass bekamen die Kinder ein originelles T-Shirt mit „Paul“, dem KSG-Löwen. Die strahlenden Augen der Kinder waren der beste Beweis dafür, dass das Angebot mehr als entsprochen hat.

Auch den Erwachsenen wurde Unterhaltung geboten, so gab’s eine Fotobox mit speziellen Funktionen und zwei Mitmachspiele: Wettflug der Papierflieger und das KSG eigene „smarter-together-Spiel“, bei dem á la „Activity“ viel gelacht und geblödelt wurde. Die Sieger der Spiele – beim „Papierflieger-Segeln“ wurde Rene Schmied Erster, beim „smart together-Spiel“ waren Hans Jürgen Bauer-Schatzberger, Denise und Roman Müllauer, Bettina und Sophia Gepp sowie Kerstin und Helena Silberbauer vorne mit dabei – wurden jeweils mit Preisen belohnt.

Kulinarisch wurden die Gäste vom Team Sappalot in Gars am Kamp verwöhnt. Mit Koteletts, Erdäpfelgulasch und Würstel mit Pommes war für jeden Geschmack etwas dabei. Die Mehlspeisen kamen aus den KSG-eigenen Reihen. Viele Mitarbeiterinnen hatten sich im Vorfeld bereit erklärt, selbst gebackene Kuchen zum Fest mitzubringen. Nach Einbruch der Dämmerung sorgte eine Powerpoint-Präsentation für eine beeindruckende Reise in die Vergangenheit und erinnerte an Highlights des Unternehmens. Neben der Unternehmenschronik gab es Impressionen von Events und Veranstaltungen der KSG und des firmeneigenen Sportvereins zu sehen.

Summa summarum wurde viel getratscht und gelacht – es war ein Tag voller Spaß und denkwürdiger Augenblicke, an dem die Unternehmensleitung von KSG bewiesen hat, dass sie die Arbeit seiner Mitarbeiter schätzt und würdigt.