Barta: „Nur Gerüchte um das Horner Seedeck!“

„Seid Wochen kursieren in Horn und in der Umgebung die wildesten Gerüchte rund um mich und das Seedeck“, ärgert sich Thomas „Jimmy“ Barta, was da an Unwahrheiten verbreitet wird. Zum besseren Verständnis: Barta ist wie die Stadtgemeinde und David Lieberherr vom benachbarten Campus Gesellschafter des im Juli des Vorjahres eröffneten Restaurants am neu angelegten Stadtsee. Er bezahle, sagt Barta, mit seiner Pacht die Kreditforderungen zurück.

Über das Seedeck würden Gerüchte gestreut, dass er - so wollen es „verlässliche Quellen“ wissen - seine Anteile schon verkauft habe, dass diese Anteile von der Gemeinde bzw. seit Neuestem, dass diese vom Campus übernommen worden seien und er, Barta, sich völlig zurückziehe. „Das ist alles definitiv nicht wahr“, kontert Barta, der es völlig unverständlich und ungeheuerlich findet, dass seine Frau, seine Kinder, seine Eltern auf der Straße diesbezüglich angesprochen werden. „Und das zu entkräften ist sehr mühsam.“

Das ist die eine Seite, die andere die Gerüchte um ihn selbst: er sei krank, er habe Krebs und sei daher nie da, er sei in Waidhofen in der Psychiatrie und vieles mehr. Außerdem würde es bald das Seedeck verlassen und in die Firma APV in Dallein wechseln, die den Betrieb vergrößern und eine Verpflegung für die Mitarbeiter einrichten wollen. „Auch da ist nirgends etwas dran“, versichert er. Was APV betrifft, liefer er zwar seit etwa fünf Monaten das Essen dorthin, „aber das war's schon“.

„Vielleicht zählt der Prophet im eigenen Land nichts“, mutmaßt Barta und muss sich damit abfinden, „dass es Neider gibt, die mir nicht so wohl gesonnen sind. Aber damit muss ich leben.“ Dabei habe er aber eine erfolgreiche Zeit hinter - und wohl auch vor - sich. Seine „Abwesenheit“ erkläre sich dadurch, dass er nahezu ausschließlich in der Küche hinter dem Herd stehe und zusammen mit der Büroarbeit, die natürlich auch getan werden muss, in der Woche oft 60 Stunden und mehr arbeite.

Weil nicht nur er, sondern auch seine derzeit 16 Mitarbeiter - im Sommer waren es erheblich mehr - eine „Verschnaufpause“ brauchen, wird das Seedeck über den Winter am Sonntag ab 15.30 Uhr und am Mittwoch ganztägig bis Ende März geschlossen.

Die kürzlich durchgeführte Gesellschafterversammlung habe gezeigt, dass trotz Corona, gestiegener Personal- und Warenkosten, trotz Inflation, gestiegener Zinsen und Zurückhaltung der Gäste bei der Konsumation, dass man auf einem guten Weg sei. „Es ist eine herausfordernde Situation, aber ich glaube, wir können trotz allem zufrieden sein“, blickt Barta in die Zukunft. „Für Weihnachten sind wir sehr gut gebucht und nach dem Urlaub über die Feiertag gehen wir wieder mit frischer Kraft an die Arbeit.“