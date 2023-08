Eklat beim SPÖ-Sommerempfang in Gars

Georgia Kazantzidu war für das Amt der Schriftführerin vorgeschlagen worden. „Ich kam ungefragt in den Wahlvorschlag hinein, auf eine Position nach deiner Beliebigkeit“, warf sie dem Vorsitzenden Josef Wiesinger vor. „Wir haben nicht Autokratie, auch nicht Oligarchie, sondern Demokratie und in diesem Sinne stellen Handlungen von dir für mich Übertretungen dar, die nicht hinnehmbar sind,“ argumentierte Kazantzidu weiter und ortete zusätzlich eine diskriminierende Haltung Wiesingers bei der Reihung der SPÖ-Mandatare im Gemeinderat sowie eine Konzentration seiner Posten im Bezirk. „Wenn du die Frauenfunktionen übernehmen könntest, dann wärest du auch unsere Frauenvorsitzende“, so Georgia Kazantzidu weiter. „Ich werde daraus die Konsequenzen ziehen, mein Mandat nehmen und versuchen, allein für unsere Bürger etwas zu bewirken“, schloss die Zitternbergerin, die seit 8. August die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt.

Gemeinderätin Georgia Kazantzidu ergriff beim Sommerempfang das Wort. Foto: Edith Hofmann

Keine Reaktion auf Vorschlag erhalten

„Ich habe den Vorschlag an alle ausgesendet. Es ist von niemandem eine Stellungnahme dazu und auch kein Gegenvorschlag gekommen. Also musste ich annehmen, dass alle einverstanden wären, auch Georgia Kazantzidu, die ich damit in den Vorstand aufgenommen hätte“, kann Wiesinger die Argumente der ZItternbergerin nicht nachvollziehen. „Wenn sie mit mir nicht zusammenarbeiten möchte und die Funktion nicht haben will, dann hätte sie auch schon vorher zu mir kommen können. Im Rahmen des Sommerempfanges finde ich das Verhalten eher peinlich.“ Bei den zahlreichen Funktionen, die Wiesinger tatsächlich innehat, müsse man unterscheiden: Es gebe Funktionen, die aus seiner beruflichen Tätigkeit hervorgehen und andere aus seinem Engagement für die SPÖ.

Bei der Neuwahl des Vorstandes der Ortsgruppe Gars wurden schließlich folgende Positionen vergeben: Vorsitzender Josef Wiesinger, seine Stellvertreter Alma Pöppl und Gerald Steindl, Kassa Christine Jaglitsch, Schriftführung Elfriede Kaltschik (die sich spontan bereit erklärte, dieses Amt zu übernehmen), Pensionisten Adolf Anglmayer und Christina Hofegger, Kontrolle Werner Fessl, Martin Jaglitsch und Werner Frey, Fraktion Josef Wiesinger, Sicherheitsvertrauensperson Werner Frey und Ehrenvorsitzender Friedrich Wiesinger. Bei der Abstimmung enthielt sich Georgia Kazantzidu jeglicher Reaktion, alle anderen Mitglieder stimmten für den geänderten Wahlvorschlag.

Ehrungen und Tagesthemen

Im Rahmen des Sommerempfanges standen auch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Für fünf Jahre Georgia Kazantzidu, für zehn Jahre Brigitte Frey, für 15 Jahre Elfriede Kaltschik, für 35 Jahre Karl Purker und Ernst Geitzenauer jun. sowie für 45 Jahre Friedrich Wiesinger.

Weitere Punkte, die unter anderem auch von Landtagsabgeordentem Rene Pfister thematisiert wurden, waren Teuerungswelle, Zinspreisdeckel sowie eine Vorschau auf des Wahljahr 2024 mit Arbeiterkammer-, Europa- und Nationalratswahl. Auch die Gemeinderatswahl 2025 werfe bereits ihre Schatten voraus. „Wir müssen unsere Verantwortung ernst nehmen. Wohlstand ist keine Selbtverständlichkeit“, rief Pfister auf, sich weiterhin aktiv für die sozialdemokratischen Ziele einzusetzen.