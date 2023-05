Fleischer-Zunfttag jetzt immaterielles Kulturerbe

Was Ende März nur in kleinem Kreis im Garser Zeitbrücke-Museum gefeiert wurde, nämlich die Aufnahme des Zunfttages der „Zunft der Fleischhauer und Liebfrauenbruderschaft Gars am Kamp“, so die vollständige Bezeichnung, als immaterielles Kulturerbe der UNESCO und mit der Übergabe einer Kopie der Urkunde ihren Höhepunkt fand, wurde kürzlich „offiziell“.

In der Tiroler Stadt Landeck überreichte UNESCO-Generalsekretär Martin Fritz im Beisein des Tiroler Landeshauptmanns Anton Mattle und dem Landecker Bürgermeister Herbert Mayer an Zunftmeisterin Regina Waldum feierlich das Dekret der Aufnahme. Begleitet wurde sie beim Festakt von ihrem Stellvertreter Helmut Harold, den Zunftbrüdern Wolfgang und Jürgen Kocourek sowie von Bürgermeister Martin Falk und Geschäftsführenden Gemeinderat Gerald Steindl seitens der Gemeinde, die ja auch Mitglied der Zunft ist.

Waldum stellte bei dem Festakt die fast 500 Jahre alte Zunft und den jährlichen Zunfttag vor. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem traditionellen Würstelessen, einem gemeinsamen Gottesdienst mit dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, dem darauf folgenden Jahrestag mit Rückblick und Vorschau und dem abschließenden Festmahl zum 487. Mal abgehalten.

Bei diesem Festakt wurden noch weitere zehn Urkunden zur Aufnahme in das Österreichische Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes verliehen, darunter etwa an die Weinviertler Kellerkultur oder die Wallfahrt der Goldhauben- und Trachtengruppen des Mostviertels. Die Verleihung wurde musikalisch umrahmt von der Obergrichtler Tanzlmusi.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass unsere Zunft im Bereich Praktiken, Rituale und Feste mit unserer Tradition, dem jährlichen Zunfttag, in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde“, sagte Waldum. Generalsekretär Fritz hielt fest, dass es beim immateriellen UNESCO-Kulturerbe darum gehe, das Leben in seiner ganzen Breite und Vielfalt anzuerkennen. Die UNESCO ist als Unterorganisation der UNO ein Bildungs- und Friedensprojekt. Entscheidend für die Aufnahme ist die lebendige Praxis und der Erhalt der Tradition. „Diese Kriterien sind bei der Zunft der Fleischhauer und Liebfrauenbruderschaft zu Gars erfüllt, daher freuen wir uns, diese Institution in die Liste aufzunehmen.“

