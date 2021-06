Vier neue Gästezimmer bietet der „Wohlfühlhof“ der Familie Bachzelt in Prutzendorf für die bevorstehende Urlaubssaison an. Das Angebot wurde im Coronajahr damit kräftig aufgestockt.

Drei Preise in vier Jahren geholt. Schon im 16. Jahrhundert war Prutzendorf als Sitz des Kaiserlichen Rates „Gebhard Welzer zue Bruzendorff“, dessen Grabstätte in der Weitersfelder Pfarrkirche zu bestaunen ist, erwähnt. Heute ist der kleine Ort eher durch bäuerliche Alternativen, aber seit einigen Jahren auch durch touristische Initiativen wie Urlaub am Bauernhof bekannt. Ein gutes Beispiel ist die Familie Bachzelt, die seit dem Jahr 2017 eine Ferienwohnung im Dorfzentrum anbietet und für diese in den vergangenen vier Jahren schon drei Auszeichnungen erhielt. Die vier neuen Gästezimmer sind jeweils nach einem Ausflugziel der Umgebung benannt. Verantwortlich dafür ist „Hausfrau“ Martina, die ihre zweijährige Erfahrung als Reiseleiterin für Gruppen in Griechenland hier gern einbringen möchte.

Nationalpark, Reblaus-Express und Kutschenfahrten als Touristen-Magneten. „Der Kontakt mit Menschen und die gute Betreuung unserer Gäste ist mir ein echtes Anliegen“, betont sie. Und was führt die Gäste nach Prutzendorf, einer Katastralgemeinde von Weitersfeld? Hauptsächlich der schön gelegene Hof und die Ausflugsmöglichkeiten zu den Sehenswürdigkeiten der Umgebung oder zum Nationalpark Thayatal, zu einer Fahrt mit dem Reblausexpress von Retz nach Drosendorf, die Nutzung kultureller Angebote der Region, oder einfach nur die Fahrt mit der Kutsche zu einem Heurigen in der Marktgemeinde Weitersfeld, wo es auch noch vier kleinere Schlösser zu sehen gibt.

Wichtig für die Familien Bachzelt ist auch der Kontakt mit dem Leben am Bauernhof, auf dessen schönem Gelände die neuen Beherbergungsmöglichkeiten situiert sind und wo man bei Nachbarin Helga Steindl auch preisgekröntes Kürbiskernöl erstehen kann. „Und Radlfahren kann man auch“, ergänzt der kleine Jonas, der seine Haustiere manchmal mit den Gästekindern teilen darf.