Umgestürzte Fichte ließ Kamptalbahn-Lok entgleisen

Die Ursache für das Entgleisen einer Lok der Kamptalbahn am 17. Februar (die NÖN berichtete online) ist geklärt: Eine vermutlich wegen des starken Sturms umgestürzte Fichte lag in der Nähe des Freibades in Gars quer über die Schienen, trotz eingeleiteter Notbremsung konnte der Zugführer die Kollision nicht vermeiden. Er und die etwa 30 Fahrgäste blieben aber unverletzt.

Lesezeit: 1 Min GK Georgia Kazantzidu