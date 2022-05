Pfadfinder spenden für willkommen MENSCH! in Horn

Werbung

Bei traumhaften Osterwetter zeigten nach zweijähriger Corona-bedingter Pause heuer wieder 52 Kinder und Jugendliche vollen Einsatz in bei der Ratscheraktion der Pfadfindergruppe Horn.

Viele HornerInnen waren erfreut, dass die Tradition heuer wieder aufleben konnte. Neben großzügigen Spenden gab es von den BewohnerInnen auch reichlich Süßigkeiten. Bei einer abschließenden Jause im Pfadfinderheim ließen alle RatscherInnen gemeinsam den Tag ausklingen.

Die gesammelten Spenden gingen in diesem Jahr an zwei karitative Einrichtungen. So wurde der Verein "willkommen MENSCH! in Horn" mit einer Spende von 1.111,11 Euro bedacht, welcher diese für den Ankauf von Lebensmitteln für finanziell schlechtgestellte Menschen im Sozialmarkt einsetzen wird. Die restlichen Spenden in Höhe von 2.300,23 Euro gehen an die Spendenaktion der "World Organization of the Scout Movement" (WOSM), welche ukrainische PfadfinderInen unterstützt, um Lebensmittel, Medikamente, Schlafsäcke und andere Hilfsgüter zu besorgen, sowie hilft die psychologische Unterstützung für die vom Konflikt betroffenen Menschen zu koordinieren.

Die Pfadfindergruppe Horn bedankt sich bei der Horner Bevölkerung für die Unterstützung in jeglicher Form.

