Pfadfinder*innen ratschen wieder!

Werbung

Am Gründonnerstag „fliegen die Glocken fort“ nach Rom – und kehren erst in der Osternacht wieder zurück! Auch heuer organisiert die Pfadfindergruppe Horn wieder das traditionelle Ratschen und lädt alle Kinder und Jugendlichen am 15. und 16. April dazu ein, mitzugehen.

Die Pfadfinder*innen treffen sich an folgenden Stellen (Grätzln): Pfadfinderheim, Friedhofsstiege, Prager Straße 14 / Stephansheim (Haus d. Barmherzigkeit), Kieselbreitengasse / Spar Markt, Mödringer Straße. Am Freitag, 15. April 2022, wird um 6:00 und um 12:00 in den Grätzln zu ratschen begonnen. Freitags um 15:00 Treffpunkt bei der Pfarrkirche, am Samstag, 16. April 2022, wird um 6:00 und um 11:30 in den Grätzln geratscht. Um auch pünktlich beginnen zu können, bitte schon etwas früher beim Treffpunkt sein.

Als Dankeschön für den Einsatz in den Osterferien bekommen die RatscherInnen wieder eine kleine Taschengeldaufbesserung. Die Auszahlung und eine kleine Jause findet im Pfadfinderheim nach dem Ratschen am Samstag um 11:30 statt. Ratschen kann man sich ausleihen.

Die Horner Bevölkerung in den Ratschergrätzln wird am Samstag ab 11:30 Uhr um eine kleine Spende gebeten. Der Großteil der Spenden wird unter den Ratscherkindern verteilt. Der weitere Erlös der Spenden wird an eine Organisation zur humanitären Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten gespendet.

Als Teil der größten Jugend- und Friedensbewegung weltweit, verurteilen die Pfadfinder*innen die völkerrechts-widrigen Taten, sowie die Verletzungen an Menschen- und Kinderrechten.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.