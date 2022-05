RWK in Horn: Die Jagd nach dem Müllmonster

Werbung

Am Sonntag dem 15. Mai 2022 war es endlich so weit, dass der bereits zweimal verschobene Ring-/Rudelwettkampf der Waldviertler Pfadfindergruppen in Horn stattfinden konnte. Bei schönstem Sonnenschein marschierten fast 150 Wichtel und Wölflinge (die Altersgruppe der 7 bis 10-jährigen) durch die gesamte Innenstadt und zeigten bei diversen Stationen ihr Pfadfinderwissen, ihr Können und ihre Geschicklichkeit.

Da ein Müllmonster die Stadt heimsuchte, überall Müll verteilt (zum Erstaunen von vielen unbeteiligten Passanten) und auch andere Personen langsam in Müllmonster verwandelt, war es das Ziel der Kinder das Wesen zu überzeugen, dass man auch schöne Sachen aus Müll machen kann. Die Teilnehmer absolvierten ihre Aufgaben so bravourös, dass sich das böse Müllmonster am Ende des Tages sogar in einen Pfadfinder verwandelte.

Nicht nur, dass wir einen tollen und spaßigen Tag verbringen durften, konnten unsere "weisen Eulen" aus Horn den 2. Platz erringen. Nur der Ring "die schnellen Leoparden" aus Stift Zwettl schaffte es mehr Punkte zu sammeln und sicherte sich somit den 1. Platz.

Eine herzliche Gratulation noch mal an alle Teilnehmer für ihre tollen Leistungen und ein großes D-A-N-K-E an alle helfenden Personen.

Moritz Oppitz-Fraberger, Horn

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.