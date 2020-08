Sa, 12.09.2020, 14:00 – 15:30 Uhr

Wohnen an der Stadtmauer, Hauptplatz 2, 3580 Horn,

Treffpunkt beim Florianibrunn

In der Reihe ORTE vor Ort werden herausragende Beispiele niederösterreichischen Bauens und der Weg zur individuellen Planung vorgestellt. Johannes Kislinger, ah3 Architekten, gibt Auskunft zur Planungs- und Entstehungsphase des Wohnbaus; er führt im Beisein eines Vertreters der Hausverwaltung, der Einblick in technische Belange beisteuern wird, durch den Bau, der 2018 in der Kategorie „Mehrgeschoßiger Wohnbau“ mit dem Holzbaupreis NÖ ausgezeichnet wurde. Dabei steht auch die Innenbesichtigung zweier Wohneinheiten auf dem Programm.

Ein zum damaligen Zeitpunkt seit mehr als zehn Jahren leerstehendes Gebäude mitten im historischen Stadtzentrum - direkt am Hauptplatz von Horn gelegen - wurde wieder zum Leben erweckt. Das gesamte Bauvorhaben umfasste sowohl die Sanierung des bestehenden Gebäudes als auch die Errichtung eines Neubaus an der bestehenden Stadtmauer im südorientierten Hofbereich des Bestandsgebäudes. (Zum Holzbaupreis eingereicht wurde der mehrgeschossige Holzwohnbau, der die denkmalgeschützte Stadtmauer überragt.)

