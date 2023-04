Wieder Ratschererfolg in Horn

Die Pfadfindergruppe Horn organisierte auch heuer die Ratscheraktion in Horn und freute sich wieder über einen großen Andrang.

Trotz der eisigen Temperaturen und der frühen Morgenstunden machten sich 64 Kinder und Jugendliche am Karfreitag und Karsamstag auf den Weg, um die verflogenen Kirchenglocken zu ersetzen. Die Horner Bevölkerung freute sich sehr, dass diese Tradition immer noch fortgesetzt wird.

Neben großzügiger Spenden, gab es von den Hornerinnen und Hornern auch reichlich Süßes für die Kinder und Jugendlichen. Den fleißigen Ratschern wurde im Anschluss mit einer Taschengeldaufbesserung und einer leckeren Jause im Pfadfinderheim gedankt.

Die gesammelten Spenden wurden wieder für verschiedene Projekte gespendet. Insgesamt konnten heuer 2.589,80 Euro (nach Auszahlung des Taschengelds) gesammelt werden. Davon wurde die Hälfte (1.294,90 €) an die Pfarre Horn, für die Sanierung der Orgel in der St. Georgs Kirche, gespendet – als Dankeschön für die Nutzung des Pfarrsaals für den Heimstundenbetrieb während der Renovierung des Pfadfinderheims im Jahr 2019. Die andere Hälfte ging zu gleichen Teilen (647,45€) an das "Mobile Hospiz Horn", für den Kinder- und Jugend-Trauertreff, und an "Willkommen Mensch Horn" für den "Soogut-Sozialmarkt".

In diesem Markt können Menschen mit geringem Einkommen stark verbilligt einkaufen, was sie zum Leben brauchen. Der Sozialmarkt bezieht viele Lebensmittel von Supermärkten, aber dennoch muss immer wieder etwas selbst zugekauft werden, um den täglichen Bedarf abzudecken. Deshalb ist der "Soogut-Laden" auch auf Spenden angewiesen, um die Arbeit und das Angebot aufrecht erhalten zu können.

Der Kinder- und Jugend-Trauertreff unterstützt Heranwachsende bei der Bewältigung von Trauerfällen, in schwierigen Zeiten. Die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in schweren Zeiten liegt den Pfadfinderinnen und Pfadfindern, als Kinder- und Jugendbewegung, sehr am Herzen.

Die Pfadfindergruppe Horn bedankt sich sowohl bei allen Teilnehmenden für die Unterstützung und Hilfe, als auch bei den großzügigen Hornerinnen und Hornern für ihre Spenden.

