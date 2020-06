Der Vorfall wurde erst am 24. Juni bei der Polizei angezeigt. Mit welchem Gegenstand der Vandalenakt verübt wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bezirkspolizeikommando Horn

Die Statue ist inmitten eines Brunnen im verbauten Ortsgebiet in unmittelbarer Nähe von Friedhof und Kirche auf einem Podest errichtet. Die abgeschlagenen Teile lagen im Wasser des Brunnens und wurden bereits am 9. Juni vom Ortsvorsteher aus dem Wasser genommen, angezeigt wurde der Vorfall aber erst am 24. Juni.

Hinweise auf den Täter gibt es derzeit laut Polizei noch nicht.