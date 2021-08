Der Grund des Ärgernisses: Nur wenige Meter vom Gemeindeamt entfernt, an der Einmündung der Raabser Straße in den Kreisverkehr am Wilhelm Miklas Platz, steht ein Bildstock, der Vandalen scheints ein Dorn im Auge war. Aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts stammt die Figur „Christus am Ölberg“. Auf einem Pfeiler kniet eine Christusfigur in betender Haltung vor einem spitzen Steinhügel mit einem darauf stehenden Kelch.

Zwar blieb die Säule samt aufgesetzter Skulptur unbeschädigt, aber der vergoldete Kelch aus Holz wurde – vermutlich in der Nacht vom 11. auf den 12. August – abgerissen und durch eine auf dem Kopf stehende Bierflasche „ersetzt“.

Ärger über Vandalismus ist groß

„Das ist kein Lausbubenstreich, das ist charakterlos“, ärgert sich Elisabeth Maurer, vor dessen Handarbeitsgeschäft die Säule steht. Sie hat vor Jahren auf eigene Kosten dafür gesorgt, dass die Sandsteinsäule fachmännisch von Herbert Puschnig restauriert wird. „Es ist nicht unbedingt ein großer finanzieller, aber ein großer ideeller Wert.“

„Ich bin Elisabeth Maurer sehr dankbar, dass sie nun auch wieder auf ihre Kosten für einen neuen Kelch sorgt“, lobt Maier die Initiative. Mit den Vandalen geht er streng ins Gericht: „Eine Anzeige ist bereits erfolgt.“

Damit derartige Vandalenakte nach Möglichkeit verhindert werden, will die Polizei wieder verstärkt präsent sein. „Und die Säule mit dem neuen Kelch wird videoüberwacht“, sagt Maurer.