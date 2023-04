Junge Frau zuckte aus

Laut Zeugenaussagen ist die Frau etwa 20 Jahre alt, schlank, ca. 165cm groß und hat schulterlanges blondes Haar. Bekleidet war sie mit einem lachsfarbenen Pulli und gelber Jacke. Die Zeugen berichteten laut Polizei, dass die Frau zunächst auf Englisch mehrere Autofahrer gebeten hat, sie nach Horn mitzunehmen. Die erteilten der Frau aber Abfuhren, was von ihr mit Zeigen des Mittelfingers und gestikulierend quittiert wurde.

Darüber frustriert dürfte sie dann in ein offenstehendes landwirtschaftliches Anwesen in Nödersdorf gegangen sein. Dort sprühte sie einen Feuerlöscher über mehreren Autos leer. Anschließend ging sie nach Etzelsreith, kletterte bei einem Bauernhaus auf den Dachboden und warf von diesem auf das darunter stehende Auto einen etwa 20 cm großen elektrischen Schaltkasten sowie einen Ziegelstein. Danach schlug die Frau mit einem Schäleisen mit 1,2 m langem Stiel noch auf das Auto ein, der Stiel brach dabei ab. Am Auto wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen, am Autodach und auf der Motorhaube entstanden Eindellungen.

Von der Frau fehlt jede Spur, sachdienliche Hinweise werden an die PI Geras erbeten (059/1333436100).

