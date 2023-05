Weitersfelder Senioren in Feierlaune

Die Vater- und Muttertagsfeier verbanden die Weitersfelder Senioren mit der Würdigung ihres Erfolgs als größte Gruppe beim vergangenen Mailauf sowie der Geburtstagsjubilare des zweiten Quartals. Zunächst gab es für alle Teilnehmer ein Mittagessen, wobei Obmann Leo Nowak Turnleiterin Bettina Zlabinger, „Animatorin der 58 eifrigen Mailauf-Marschierer vom 56. bis 87. Lebensjahr“ sowie Brigitte Meixner, der Namensgeberin der Nordic-Walking-Gruppe „Spätlese“ dankte und den gewonnenen Wanderpokal den zahlreichen Besuchern präsentierte.

Ein Überblick über die Seniorenreise nach Katalonien machte Reiselust für das kommende Jahr. Die Volksliedgruppe sorgte für die passende musikalische Überleitung und Obmannstellvertreter Karl Schweitzer überreichte an die „Jubelgeburtstagskinder“ Rosi Maier, Herta Schechtner, Schriftführerin Renate Hölzl, Helga Schweitzer und Martha Schadn Geburtsgeschenke zum 70er sowie an Helene Krehan und Christine Sefelda zum 80er und dankte für die Treue zum Seniorenbund, dem in der Marktgemeinde Weitersfeld nahezu 270 Mitglieder angehören.

Für diese bieten NÖs Senioren Weitersfeld in den kommenden Monaten eine Reihe von sportlichen und gesellschaftlichen Veranstaltungen, Reisen und den Seniorenurlaub sowie beim Wohn- und Heizkostenzuschuss und der Arbeitnehmerveranlagung auch Hilfeleistungen. Die nachfolgende Muttertagsfeier, wo man zunächst der verstorbenen Mitglieder gedachte, umrahmte die vereinseigene Seniorenchorgruppe musikalisch. Ehrengast Pfarrer Dominicus Hofer gedachte der Leistungen der älteren Generation und erteilte den Besuchern „Gottes Segen für Gesundheit und Zufriedenheit“. Die Feier endete mit Beiträgen der Schüler bzw. der ukrainischen Flüchtlingsfamilie Hnatiuk und abschließenden Dankesworten von Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch.

