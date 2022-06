Kanuwandern mit Papa im Thayatal

Interessierte von acht bis 99 Jahren sind eingeladen, mit Wanderkanus die Thaya zu befahren. Einige Stromschnellen und Dämme, die zu bewältigen sind, lassen die Fahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Lust am Abenteuer und die Geborgenheit beim Vater zu sein, stehen an oberster Stelle. In der Erlebniswelt Gallien endet der Tag mit Entspannen und Relaxen beim Fischen. Die Nacht kann im Tippi oder im Zelt verbracht werden. Am nächsten Vormittag steht eine Wanderung zur nahen (12 Kilometer) Papst-Warte bei Doberndorf auf dem Programm. Beide Tage können auch ohne Nächtigung einzeln besucht werden.



Zielgruppe: Männer mit Kindern von 8 bis 15 Jahren

Wann: 18. bis 19. Juni 2022

Wo: Thayatal und Gallien (NÖ)

Kontakt: DSG St. Pölten, 02742/324-3376, dsg.stpoelten@kirche.at

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.