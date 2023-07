Abschied fiel allen sehr schwer

„Ich kann euch nicht genug danke sagen“, meinte Vizebürgermeisterin Paula Uitz und schloss in diesen Dank neben Obfrau Sylvia Schiedlbauer und Leiterin Monika Strummer auch die gesamte Kindergruppe „Sonnenschein“ mit Betreuern, Eltern und Kindern. Sie hob auch die wichtige Rolle der Gemeinde hervor: „Immerhin investieren wir jährlich rund 50.000 Euro, aber das machen wir sehr gerne, weil wir wissen, dass die Kinder hier gut aufgehoben sind.“

Damals als Gemeinderätin tätig hat Schiedlbauer die Idee „Sonnenschein“ geboren, Strummer, Margit Höbarth und Gertrude Stern waren von Beginn an dabei, damals in der alten Mutterberatungsstelle in der Apoigerstraße, seit vielen Jahren schon im Oberstock des Kindergartens Rainharterstraße. „Mit 18 Kindern haben wir begonnen“, erinnerten Schiedlbauer und Strummer, „es war damals die einzige derartige Einrichtung im Bezirk Horn.“ Heute werden etwas mehr als 60 Kinder von einem Jahr bis zu 15-Jährigen betreut, das ganz Jahr hindurch an den Werktagen schon ab sieben Uhr früh.

Der Sonnenschein blieb zwar aus, aber die paar Regentropfen waren nicht wirklich störend, als die Kinder mit Liedern und Tänzen beim von Mariella Rodriguez federführend gestalteten Fest zum Abschied der beiden, die seit der Gründung im Jahr 2000 mit dabei sind, die Besucher begeisterten.

Mit dabei auch die neue Obfrau Elisabeth Gröschel, bisher Kassaprüferin, die gemeinsam mit Martina Leeb die Geschicke von „Sonnenschein“ weiter leiten wird und betonte: „Diese Einrichtigung ist wichtig, denn hier werden die Kinder bestens betreut. Das wissen die Eltern auch aus anderen Gemeinden zu schätzen. Wir ermöglichen, dass Mann und Frau einer Arbeit nachgehen können. Und die Betreuung ist für alle leistbar.“