Auf nach Puerto Rico!

„Wir bedauern alle, dass Pater Jomon nicht mehr bei uns ist“, drückte Franz Weigl namens des Pfarrgemeinde- und Pfarrkichenrats aus, was die Garser Bevölkerung empfand, „er war ein so netter, umgänglicher und daher auch bei Alt und Jung beliebter Seelsorger.“ Der aus Kerala in Süd-Indien stammende Priester wird künftig im Karabikstaat Puerto Rico an einer Schule unterrichten.

Bei seinem letzten Gottesdienst in Gars, den Pater Jomon Joy mit Pfarrer Robert Bednarski und Diakon Adolf Steiner leitete, verabschiedeten den Piaristen-Pater auch die Chöre der Pfarre, wobei der Gertruds-Chor zum Abschluss mit dem bekannten Lied „Ay, ay, ay, Puerto Rico“ die etwas gedrückte Stimmung auflockerte und zur Agape im Pfarrhof überleitete.