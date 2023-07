Bezirk Horn: „Pater Josef“ geht in Pension

Bei der letzten Sitzung des Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrats von Röhrenbach, St. Marein und Dietmannsdorf teilte Pfarrer P. Albert Groiß als Moderator des Pfarrverbandes im Horner Becken mitgeteilt, dass P. Josef Grünstäudl mit 31. August kurz vor seinem 74. Geburtstag in Pension gehen wird.

Dabei wurde ein Schreiben von Abt Thomas Renner verlesen, der P. Josef für seinen langjährigen Dienst als Pfarrseelsorger dankt und P. Josef ab September eine Zeit der Erholung und Genesung wünscht. Der Ordenspriester war 1975 – 1985 Kaplan in Horn, 1985 – 2008 Stadtpfarrer in Horn, 2008 – 2020 Pfarrer in St. Marein und Röhrenbach, 2014 – 2020 zusätzlich in Dietmannsdorf. Nach der Errichtung des Pfarrverbandes im Horner Becken (2020) wirkte er als Pfarrvikar vor allem in St. Marein, Dietmannsdorf und Röhrenbach.

P. Josef verabschiedet sich mit Dankgottesdiensten an folgenden Terminen bei seinen Pfarrmitgliedern in Dietmannsdorf am Sonntag, 13. August, in St. Marein am Dienstag, 15. August, in Röhrenbach am Sonntag, 20. August, und in Horn am Sonntag, 27. August, beim Gottesdienst im Pfarrhausgarten.