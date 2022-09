Aus für Gasthaus „Zur Stadt Horn“

Steigende Energie- und Rohstoffpreise, eklatanter Mitarbeitermangel und ein Rückgang bei den Gästen – mit diesen Problemen haben die Gastronomiebetriebe zu kämpfen. Die NÖN schaute sich die aktuelle Situation im Bezirk Horn an.

Restaurant wird geschlossen

Die allgemeinen Probleme, mit denen die Unternehmer zu kämpfen haben, werden immer größer. Das führte bei Viktoria Blie, der Inhaberin des Gasthofes „Zur Stadt Horn“ dazu, dass sie diesen Gastronomiebetrieb noch im Herbst schließen wird und sich nur mehr auf ihr Hotel mit 75 Betten konzentriert. „Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber sie ist auf mehrere Gründe zurückzuführen und es brauchte auch viele Diskussionen. Seit Jahren gibt es den Personalmangel, dazu gekommen sind jetzt die enormen Energiekosten“, betont viktoria Blie gegenüber der NÖN.

Einen genauen Termin für die Schließung des Restaurants hat sie noch nicht, derzeit läuft die Übergangsphase, auch für die 15 Mitarbeiter, die nicht alle gehalten werden können. Das Hotel laufe laut Blie gut, die Auslastung sei durchaus zufriedenstellend. „Ich hoffe, dass das so bleibt und nach drei schwierigen Jahren wieder Normalität einkehrt.“

Preisanstieg nicht nachvollziehbar

Hans Bucher führt in Eggenburg eine Bäckerei und eine Konditorei mit Filialen in Pulkau und im EKZ in Horn. Nachdem im Vorjahr angestrengten und abgeschlossenen Sanierungsverfahren laufe das Unternehmen wieder gut: „Aber was jetzt abgeht ist schlimm“, betont Hans Bucher, der so wie viele andere auch, mit extremen Preissteigerungen bei den Rohstoffen und bei der Energie und natürlich auch mit dem Facharbeitermangel, der bei den Bäckern noch größer ist, zu kämpfen hat. „Dazu kommt, dass ab November die Bäcker-Kollektivverträge um 6,9 Prozent angehoben werden. All diese Kosten können wir nicht alleine tragen und müssen an die Kunden weitergegeben werden. Ich schreibe deshalb unsere Preislisten ständig um.“ Alternativen gebe es kaum: „Wir könnten Ruhetage einlegen und uns damit vielleicht auch Kosten für das Heizöl, mit denen wir unsere Backöfenheizen, sparen.“

Dass die Kunden in seinen Bäckereien und Konditoreien weniger werden oder diese beim Einkauf sparen, bemerke Bucher nicht. „Ich bin aber überzeugt, dass sich das mit dem Ende des Sommers ändern wird.“ So wie viele andere auch, stellt sich der bekannte Bäcker immer wieder die Frage, warum es zu den Preissteigerungen überhaupt komme, die alle so richtig mit „der Breitseite“ treffen würde: „Es ist nicht mehr nachvollziehbar, dass ein Kilo Brot zwischen sechs und sieben Euro kosten müsste, damit es wirtschaftlich ist. Diesen Preis traut sich aber kein Bäcker verlangen.“

Gasthaus wird zum Restaurant

„Wir sind mit der Situation nicht zufrieden, haben uns aber damit arrangiert“, meint Markus Powisch, der mit seiner Gattin Andrea das Gasthaus Powisch in Dietmannsdorf bei Brunn in der mittlerweile vierten Generation führt. Die bekannten Probleme würden natürlich auch in diesem Gasthaus spürbar sein. „Außerdem hat sich die Gesellschaft verändert. Man geht ins Gasthaus zum Essen, aber das gesellschaftliche Leben hat sich in die eigenen vier Wände verlagert“, bemerkt der Gastronom.

Daher konzentriere sich das Familienunternehmen vorwiegend auf das Mittagsgeschäft: „Es geht vom Gasthaus zum Restaurant.“ Somit wurden die Öffnungs- und Küchenzeiten darauf angepasst. „Mit diesen eher unpopulären Entscheidungen können wir unser Personal entlasten, denn die Stoßzeiten werden extremer, in den Nebenzeiten sinken die Gästezahlen“, erklärt Powisch. Mitarbeiter gebe es ausreichend, man suche eine Küchenhilfskraft und Aushilfen. Auch im Gasthaus Powisch die Preise angehoben werden. „Wir haben das im sinnvollen Rahmen gemacht, manche übertreiben da schon etwas.“

Dass sich die Situation ändern werde, glaubt Powisch nicht: „Die Arbeitswelt wird sich generell ändern. Ob es deshalb bei uns eine fünfte Generation geben wird, ist fraglich.“

