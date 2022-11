Drosendorfer Jazzkeller: Band entspannte

Mit „Offstage life“ ertönte im Jazzkeller Drosendorf diesmal zwar eine kleine Band, das aber mit einem umso größeren Sound. Dieses Jazzduo-Deluxe sorgte für eine leichte, angenehme und entspannte Atmosphäre.

Philippine Duchateau am Piano und Peter Natterer am Tenor- und Sopransaxophon sowie an der Melodica zogen die zahlreichen Besucher mit einprägsamen Melodien in ihren Bann. In den überwiegenden Eigenkompositionen zauberten sie Bilder norwegischer Fjorde oder der Pariser Seine in der herbstlichen Abendsonne genauso ins Ohr wie den Nachhall rauschender Fiestas in den Straßen Havannas.

Die Band bewies mit ihren aus dem Leben gegriffenen Songs, dass sich die wahrlich interessantesten Dinge abseits der Bühne abspielen und nahmen so Bezug zu ihrem ungewöhnlichen Bandnamen. Das Publikum goutierte diese Sichtweise mit starkem Applaus.

