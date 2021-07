Einen musikalischen Mix von Country, Folk, Blues bis Jazz hört man von „Heinz & friends“ am Samstag, 7. August, ab 18 Uhr im Restaurant Ausklang des Kunsthauses Horn, dazu lädt der Verein „KiT“, Kultur im Tonkeller. Es spielen Heinz Gamerith, Gitarre, Gesang, gemeinsam mit Anton Manhart am Klavier und Robert Kopper am Schlagzeug. Als Stargast: Clarissa Jamy-Stowasser, Violine und Gesang.