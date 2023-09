Veranstaltunge Bezirk Horn: Wohin am Wochenende?

Stefan Rabl, Anna Strondl, Patricia Warnung und Stadtrat Martin Seidl (v.l.) rühren die Werbetrommel für den Heurigen der Stadtmusikkapelle und das große Fest am Horner Stadtsee. Foto: Eduard Reininger

L angeweile kommt am Wochenende im Bezirk Horn mit Sicherheit nicht auf. In Röschitz wird das große Winzerfest gefeiert, in Maigen wird Theater gespielt, in Horn hat man die Wahl unter anderen zwischen Stadtmusikkapellen-Heurigen, Fest am Stadtsee und Konzert-Spaß mit der Mojo Blues Band. Auch die Feuerwehren feiern Allegro Vivo lockt zu diversen Schauplätzen.

Freitag, 1. September Eggenburg. Allegro Vivo Festival: Konzert der Meisterkurse „Leidenschaft“, um 19 Uhr, in der Pfarrkirche. Gars. Sommerkonzert „Rudy Giovannini“, 15 Uhr, Burg Gars. Greillenstein. Kirtag Röhrenbach mit KlimaWandelSchauplatz Radtour der Klar! Region Horn. Treffpunkt: 18 Uhr, am Gemeindeamt Greillenstein. Greillenstein. Heuriger der Feuerwehr, ab 18 Uhr, ab 21 Uhr Partyzelt, Schlosstaverne. Horn. Bauernmarkt, von 13-18 Uhr, in der Pfarrgasse mit „Natur im Garten“ Infostand, Tipps und Tricks von Biogärtner Karl Ploberger. Horn. Enthüllung der Skulptur „Hand“ von Herbert Puschnik, 16.15 Uhr, Bahnstraße 33. Horn. Stadtmusikkapellenheuriger, ab 17 Uhr, „Brandl Musi“ ab 19.30 Uhr, Arena. Horn. Stadt.Seefest. Horn, von 18 bis 2 Uhr früh Konzerte, Party, Lounge, DJs, am Campus, Seedeck & Stadtsee. Horn. Konzert der „Mojo Blues Band“, 20 Uhr, BMW Dallamassl. Karten: Raiffeisenbank Horn und BMW Dallamassl. Maigen. Theater Maigen: D-Headiab schpün „Hippie Alarm“, um 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Tel.: 0677/64309240. Mold. Circus Roselli, um 17 Uhr, Familientag, gegenüber der Tankstelle. Weitere Vorstellungen: Samstag, 17 Uhr, Sonntag, 15 Uhr. Info: 0664/9965443. Oberhöflein. G-Punkt Party der LJ Weitersfeld, 21 Uhr. Röschitz. Winzerfest, ab 18 Uhr am Hauptplatz, dann Festzug in den Steinbruch. Stoitzendorf. Kellergassenführung „Wein und Kultur“, um 17 Uhr. Anmeldung: 02984/3400, tourismusinfo@eggenburg.at. Samstag, 2. September Drosendorf. Saisonauftakt im JazzClub Drosendorf mit dem „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik-Quartett“, um 20 Uhr, dem Motto „JAZZ meets INDIAN Music“. Karten: www.jazzclub-drosendorf.at. Eggenburg. Mineralienschaudepot, von 10 bis 16 Uhr, in der ehem. Möbelfabrik, Museumsgasse 6. Gars. Waldviertler Chortag, um 9 Uhr, Burg Gars. Gars. Konzert der Big BandFormation Horn, 10 Uhr bis 12 Uhr, am Viktualienmarkt. Gars. Chorkonzert Carmina Burana & Carmina Austriaca, 20 Uhr, Burg Gars. Karten: www.operburggars.at. Heinrichsreith. Tag der offenen Tür, 10 Uhr, Reiterhof. Horn. Stadtmusikkapellenheuriger, 17 Uhr, Dämmerschoppen mit der Musikkapelle Langau 19.30 Uhr, Arena. Horn. Stadt.Seefest. Horn, von 15 bis 2 Uhr früh, am Campus, Seedeck & Stadtsee. Hötzelsdorf. Oldtimertreffen anlässlich des 80. Geburtstages des TLF Opel Blitz 3,6 Bj. 1943 ab 13 Uhr mit anschließender Oldtimer Rundfahrt, Kindernachmittag der FF, ab 14 Uhr und Spritzerstand sowie Seidlbar ab 17 Uhr, im Feuerwehrhaus. Irnfritz. Feuerwehrfest, um 17 Uhr Messe, anschließend Festakt mit Segnung des neuen Feuerwehrhauses, ab 20.30 Uhr „Die Partygeier“. Maigen. Theater Maigen: D-Headiab schpün „Hippie Alarm“, um 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Tel.: 0677/64309240. Mold. Familienfest, von 14 bis 18 Uhr, am Kinderspielplatz. www.kinderwelt-noe.at. Pernegg. Gospelkonzert des BhW mit „Projern Gospel Singers“, 19 Uhr, in der Klosterkirche. Eintritt: freie Spende. Röschitz. Winzerfest, die Höfe öffnen um 14 Uhr. Tautendorf/Wachtberg. Symposium-Finissage „Kunst in der Natur“, Begehung um 17 Uhr, Präsentation der Künstler 18 Uhr, Konzert Otto Lechner feat. special guests, 21 Uhr. Tautendorf. Heurigenabend der Sportunion Tautendorf-Etzmannsdorf, 18 Uhr, am Sportplatz. Unterthumeritz. Holiday Outparty, 19 Uhr, Feuerwehrhaus. Weitersfeld. Sommernachtsball der Freiwilligen Feuerwehr, 19 Uhr, im Widdersaal des Gemeindegasthauses. Sonntag, 3. September Eggenburg. Kräuterwanderung entlang der Stadtmauer „Kräuter in Sagen, Märchen & Mythen“, um 14 Uhr, Treffpunkt: Tourismus-Info. Anmeldung: 02984/3400, tourismusinfo@eggenburg.at. Gars. Jazz mit „L'Etoile und Freunden“ und Kulinarik, ab 11 Uhr, bei „Poldi-Wirt“ Alexander Höchtl. Greillenstein. Kirtag der Feuerwehr, 10 Uhr Frühschoppen, 11 Uhr Mittagstisch und Platzkonzert, ab 14 Uhr Kasperltheater, Schlosstaverne. Horn. ÖAV-Wanderung „Mühlbach, Mautkreuz, Dirndlsteig“, Treffpunkt: 8.30 Uhr Festgelände Horn. Anmeldung bis 1. Sept: 0664/3468823. Horn. Stadtkmusikkapellenheuriger, von 10 bis 14 Uhr, Frühschoppen mit dem Grenzlandmusikverein Zissersdorf ab 11 Uhr, in der Arena. Irnfritz. Feuerwehrfest, ab 10.30 Uhr Frühschoppen mit der Musikkapelle Irnfritz, ab 11 Uhr Mittagstisch, im Feuerwehrhaus. Maigen. Theater Maigen: D-Headiab schpün „Hippie Alarm“, um 19.30 Uhr. Karten unter Tel.: 0677/64309240. Röschitz. Winzerfest, die Höfe öffnen um 14 Uhr. Ab 11.30 Uhr bieten einige Winzer und Gastronomen Mittagstisch. Tautendorf. Familienwandertag der Sportunion Tautendorf-Etzmannsdorf, ab 9.15 Uhr, Sportplatz.