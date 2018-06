Alle Veranstaltungen im Bezirk Horn.

MAIERSCH: In den romantischen Kellergraben lädt die FF Maiersch am Wochenende ein. Am Freitag, 6. Juni, ab 16 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr werden Köstlichkeiten vom Grill, allerlei Schmankerl und hausgemachte Mehlspeisen angeboten. Auch Leonie und Janina Schmid, Richard Pflügler, Lena Gerstorfer, Joel Hametner, Emma Bauer-Schatzberger, Rudi Pflügler, Fabian Hametner, Maria Bauer-Schatzberger und Kerstin Gerhold (von links) freuen sich auf viele Besucher.

| Rupert Kornell