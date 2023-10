Veranstaltungs-Tipps Bezirk Horn: Was tut sich am Wochenende?

Radiodoktor Ronny Tekal und sein widerspenstiger Patient Ronny Peter werden bei ihrem heiteren Medizinkabarett am Samstag, 7. Oktober, um 19 Uhr im Widdersaal des Gemeindegasthauses in Weitersfeld beweisen, dass Lachen ansteckend ist. Foto: Foto: Markus Hechenberger, Markus Hechenberger

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

D as Wochenende hat im Bezirk Horn wieder einiges an tollen Events parat. In Geras steigt am Samstag und Sonntag das legendäre Erdäpfelfest, in Weitersfeld gibt's ansteckendes Lachen im Kabarett, in Eggenburg gastiert der Zirkus Knie und in Wolfshof lädt die Feuerwehr zum Sturmheurigen samt Knödelessen.