Veranstaltungskalender Bezirk Horn: Auf in's Wochenende

Zum Saison Opening lädt der UHC Eggenburg am Samstag, 26. und Sonntag 27. September in die Stadthalle Eggenburg ein. Am Samstag beginnen ab 10 Uhr die Spiele der Jugendmannschaften, ab 15.30 Uhr Spiele der Damen und Herren und ab 16 Uhr ist Heurigenbetrieb mit Weinbar. Der Sonntag startet ab 10 Uhr mit Turnier der U9, beim Mittagstisch ab 11.30 gibt es Spanferkerl und rund um die Uhr wird Kinderaction vor der Halle geboten. Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Handballer Tobias Lang, Johanna Barta, Markus Schützenhofer, Marietta Gyetko und Paul Weingartner (von links). Foto: Irene Tutschek

A uch dieses Wochenende ist im Bezirk Horn einiges los. In Horn steigt der Pfarrheurigen, in Japons kann bei der WindPowerParty gefeiert werden, in Gars kommen Kabarett-Fans auf ihre Rechnung und in Sigmundsherberg wird das Franz-Josefs-Bahn-Fest mit Andampfen einer historischen Lok gefeiert.

Freitag, 25. August Brunn/Wild. Heuriger des USV Brunn, ab 17 Uhr, Sportplatz. Gars. Kabarett mit Omar Sarsam „Sonderklasse“, um 19.30 Uhr, auf der Burg Gars. Geras. Allegro Vivo Festival: „Klangwelle“, Konzert der Meisterkurse, um 19 Uhr, im Stift. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 18 Uhr, in der Pfarrgasse. Horn. Pfarrheuriger, 17 bis 24 Uhr, im Pfarrzentrum. Horn. Allegro Vivo Festival: „Erblühen“ , Teilnehmer der Kinderkurse, um 10.30 Uhr, Campus Horn, Weitblick. Horn: Allegro Vivo Festival: Matineen der Sommerakademie, Teilnehmer der Meisterkurse, um 11 Uhr, im Vereinshaus. Horn. ÖAV-Kinder(wagen)wanderung entlang der Taffa, Treffpunkt um 10 Uhr Eingang Stadtpark Horn (BH), Anmeldung bis 18. August per Mail ulriketrsek@gmx.at. Maria Dreieichen. Allegro Vivo Festival: „Entfaltung“, Teilnehmer der Kinderkurse, um 16 Uhr, in der Basilika. Japons. WindPowerParty, um 21 Uhr, Windpark. Samstag, 26. Augusts Drosendorf. Sommerkonzert des Gesangsvereins Drosendorf „Singen mit Nachbarn“ um 19 Uhr beim Pfarrstadl (Schlechtwetter: Altstadtkirche). Eggenburg/Klein-Meiseldorf. Sternfahrt Eggenburg der „Region Manhartsberg“ mit Präsentation des Radweg-Projektes Wald und Rebentour mit den Klimawandel-Schauplätzen der Region: Abfahrt 15 Uhr Nahversorger Klein-Meiseldorf, Eintreffen bis 16 Uhr am Hauptplatz Eggenburg. Eggenburg. UHC-Saison Opening ab 10 Uhr, Heuriger des UHC, ab 16 Uhr, in der Stadthalle. Groß Burgstall. Klatschabend der JVP, um 17 Uhr im Bad. Horn. Slow Food Regionalmarkt, von 9 bis 13 Uhr, am Hauptplatz. Horn. Allegro Vivo Festival: Abschlussmatinee der Kinderkurse „Bravi!“, um 10.30 Uhr, Campus Horn, Weitblick. Horn. Pfarrheuriger, 17 bis 24 Uhr, im Pfarrzentrum. Kottaun. Spritzerstandl, der Freiwilligen Feuerwehr, ab 17 Uhr. Rosenburg. Falknerei zu Pferd, jeweils um 11 und 15 Uhr, Schloss Rosenburg. Sigmundsherberg. Franz Josefs-Bahn-Fest: Reaktivieriung und Neuzulassung des Dampfers 93.1421, ab 9 Uhr behördliche Zulassung und „Andampfen“ mit Life-Musik, im Eisenbahnmuseum. Schweinburg. Heuriger und Schnitterhahn, ab 16 Uhr Heurigenbetrieb, im Feuerwehrhaus. Weitersfeld. 30 Jahre Motorradclub Weitersfeld: Aktivtag „Brot und Spiele“, ab 15 Uhr, Geschicklichkeitsolympiade für Kinder um 17 Uhr, ab 19 Uhr für Erwachsene am Rathausplatz. Sonntag, 27. August Brunn. Mittagstisch des USV, am Sportplatz. Eggenburg. UHC-Opening ab 10 Uhr, mit Mittagstisch, in der Stadthalle. Eggenburg. Oldtimer Zwutschki Pomali, Start: 9.30 Uhr LBS Eggenburg, nach Rö-schitz, Pulkau, Weitersfeld zur Mittagsrast um 12 Uhr, Staningersdorf über Mödring nach Rosenburg und Gars – Besichtigung der Falco-Villa, Siegerehrung um 17 Uhr. Geras. Blutspendeaktion von 8.30 bis 12 und 13 bis 15 Uhr im Feuerwehrhaus Geras. Horn. Pfarrheuriger, ab 10 Uhr Festmesse, bis 15 Uhr, im Pfarrhausgarten. Kühnring. Kunsthandwerksmarkt, ab 10 Uhr, im Sport- und Veranstaltungszentrum (Sportplatz). Rosenburg. Falknerei zu Pferd, jeweils um 11 und 15 Uhr, Schloss Rosenburg. Schweinburg. Heuriger und Schnitterhahn, Frühschoppen ab 9.30 Uhr, Mittagstisch, im Feuerwehrhaus. Sigmundsherberg. Franz-Josefs-Bahn-Fest: 9 Uhr Feldmesse, 10 Uhr Frühschoppen mit der „Fiata Musi“, im Waldviertler Eisenbahnmuseum. Straning. Hendl-Kirtag, von 9 bis 15 Uhr, im Gemeindegasthaus.