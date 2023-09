Veranstaltungskalender Bezirk Horn: Wohin am Wochenende?

Zum 30-Jahr-Jubiäum des Mutter-Kind Verein findet der 53. Tauschmarkt in der Eggenburger Stadthalle statt. Freitag, 22. September: 18 bis 21 Uhr, Samstag, 23. September 9 bis 12 Uhr. Auf zahlreiche Besucher freuen sich GiZ-Leiterin Sandra Fasching und MuKi-Obfrau Katja Holluger (von links). Foto: Foto: Irene Tutschek

J ede Menge los ist am Wochenende im Bezirk Horn: In Drosendorf feiert die Feuerwehr ihr großes Fest, in Eggenburg werden unzählige Gäste beim Tauschmarkt die Stadthalle stürmen, in Gars verabschiedet sich Intendant Johannes Wildner mit einer Schubertiade und in Horn bietet die Jobmesse Infos zur Waldviertler Arbeitswelt.