Veranstaltungskalender Was tut sich im Bezirk Horn?

JOSH präsentiert am Samstag, 12. August, um 19.30 Uhr auf der Burg Gars sein neues Album. Foto: Carina Antl

Werbung Kinoprogramm Anzeige Mondscheinkino Eggenburg: Topfilme im schönsten Open Air-Kino

O rdentlich etwas los ist an diesem Wochenende sowie am Montag und am Dienstags-Feiertag im Bezirk Horn. Die NÖN hat den Überblick.

Mittwoch, 9. August Altenburg. Allegro Vivo Festival: Konzert „Verwandlung“, um 19 Uhr, im Stift/Bibliothek. Karten: www.allegro-vivo.at. Eggenburg. Mondscheinkino „Love Machine 2“, um 21 Uhr, Wiese beim Kanzlerturm. Horn. Museumsmittwoch „Biolandbau im Klimawandel“ mit Josef Strommer, um 18.30 Uhr, im Museum Horn. Donnerstag, 10. August Eggenburg. Mondscheinkino „Weinprobe für Anfänger“, um 21 Uhr, auf der Wiese beim Kanzlerturm. Greillenstein. Ausstellung „Gartenlust“, 10 bis 18 Uhr, Schloss Greillenstein. Freitag, 11. August Eggenburg. Heuriger der Pensionisten, ab 16 Uhr, im Volksheim. Eggenburg. Mondscheinkino „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, um 21 Uhr, Wiese beim Kanzlerturm. Frauenhofen. Electric Koala „Frauenhofner Oldie“, ab 19 Uhr, Festwiese. Gars. Radtour der Garser Senioren nach Grübern, Treffpunkt um 14 Uhr bei der Sebastianikapelle. Greillenstein. „Gartenlust“, von 10 bis 18 Uhr, Schloss Greillenstein. Horn. Allegro Vivo Festival: Matineen der Sommerakademie, um 11 Uhr, im Kunsthaus Horn, Bibliothek. Horn. „Tanz in den Sommer“, kostenloses Treffen auf der Bühne des Horner Stadtsees, von 16 bis 18 Uhr. Infos: 0664/9968593 oder 0664/41414829. Horn. Bauernmarkt, von 13 bis 18 Uhr, Kirchenplatz. Poigen. „Nicht noch so ein Dorffest“ der Jugend Poigen-Grünberg, ab 21 Uhr, verschoben vom 5. August. Rosenburg. Mörderdinner „Summer Special“, ab 19 Uhr, auf Schloss Rosenburg, Anmeldung erforderlich. Info: www.rosenburg.at. Weitersfeld. Spritzerstandl der Landjugend, ab 17 Uhr, am Khevenhüllerplatz. Samstag, 12.August Altenburg. Hoffest der Landjugend Altenburg, ab 18 Uhr, Bieranstich und Heurigenbetrieb, beim Jugendhaus. Autendorf. Dorfheuriger, ab 17 Uhr und Müchhausparty, ab 21 Uhr, in Autendorf 1. Eggenburg. „Mach Musik“ – ein Schnuppertag bei Young Spirit, von 10 bis 13 Uhr, auf der Wiese beim Kanzlerturm. Eggenburg. Mondscheinkino „Der Räuber Hotzenplotz“, um 21 Uhr, auf der Wiese beim Kanzlerturm. Frauenhofen. Electric Koala, um 21 Uhr, Festwiese. Gars. Wissenschaftliche Vortragsreihe „Kinder in Konflikten“ der Bertha von Suttner Friedensakademie, von 10 bis 17 Uhr, Saal im Gemeindeamt, Eintritt frei. Gars. Konzert mit „JOSH.“ um 19.30 Uhr, auf der Burg Gars. Greillenstein. „Gartenlust“, von 10 bis 18 Uhr, Schloss Greillenstein. Horn. Slow Food Regionalmarkt, von 9 bis 13 Uhr, am Hauptplatz. Horn. Allegro Vivo Festival: Konzert „The BIG B's“ – Bach, Beethoven – Brahms, um 20 Uhr, im Kunsthaus Horn, Arkadenhof (bei Regenwetter: Vereinshaus Horn). Karten: www.allegro-vivo.at. Horn. Gartenfest des KGV-Horn, ab 14 Uhr (Eingang: Doberndorferstraße), für Speis und Trank ist reichlich gesorgt, Abendausklang mit DJ Fritz. Mold. Hobby-Beachvolleyball-Turnier mit Mittagstisch, ab 10 Uhr, im Freibad Mold. Straning. Sporttage des SV, ab 17.30 Uhr Match, danach gemütlicher Ausklang. Weitersfeld. Spritzerstandl der Landjugend, ab 17 Uhr, am Khevenhüllerplatz. Sonntag, 13. August Altenburg. Hoffest der Landjugend Altenburg, ab 10 Uhr, Frühschoppen mit Begleitung durch die Musikkapelle Altenburg und Mittagstisch, beim Jugendhaus. Dallein. Dorffest, ab 10.30 Uhr. Drosendorf. Eröffnungskonzert „Hornsommer“, um 19 Uhr, im Schlosshof. Eggenburg. 13. Oldtimer-Picknick: Eintreffen ab 9 Uhr am Hauptplatz, danach um ca. 10 Uhr Abfahrt zum Libellenteich. Eggenburg. Begleiteter Rundgang durch die Stadt, Treffpunkt: 10.30 Uhr Tourismus-Info. Anmeldung: 02984/3400. Eggenburg. Mondscheinkino „Top-Gun Maverick“, Beginn: um 21 Uhr, Wiese beim Kanzlerturm. Gars. Allegro Vivo Festival: Konzert „Metamorphosis nocturne“, um 16 Uhr, in der Gertrudskirche. Karten: www.allegro-vivo.at. Gars. Blutspendeaktion von 8.30 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr, im Eislaufplatz-Gymnastikraum. Greillenstein. „Gartenlust“ von 10 bis 18 Uhr, Schloss Greillenstein. Horn. Eröffnung der 3. Sammler-Mikroausstellung, Thema „Elefanten“ von Karina Witzer, Beginn: um 13.30 Uhr im Museum. Horn. Sonderführung für Kinder bzw. Familien „Mensch.Boden.Technik – 7500 Jahre Landwirtschaft“, Motto: „trocken Brot macht Wangen rot“ mit Maria Allinger, um 14 Uhr im Museum Horn. Mödring. Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr, ab 10 Uhr Messe, Frühschoppen, Mittagstisch und Heurigenabend, Grillhendl vom Holzkohlegrill, beim Dorfgemeinschaftshaus. Klein-Ulrichschlag. Radwandertag des DEV, Beginn: ab 14 Uhr. Straning. Sporttage des SV, ab 9.30 Uhr Frühschoppen, ab 10 Uhr Turniere, Hüpfburg und Tombola. Weitersfeld. Kirtag im Widdersaal, Messe um 9.30 Uhr anschließend Frühschoppen mit der Trachtenkapelle Langau. Montag, 14. August Brunn. Halmrausch-Party der Landjugend St. Marein, ab 19 Uhr Oldies-Abend, Industriestraße, hinter der Firma Farooq. Irnfritz. Platzkonzert der Musikkapelle, ab 19 Uhr, beim Gemeindeamt (bei Schlechtwetter im Mehrzwecksaal) Eintritt: Freie Spende. Dienstag, 15. August Doberndorf. Dorffest „Schnitzeltag“, um 10 Uhr Feldmesse mit Kräuterweihe, ab 11 Uhr Mittagstisch mit Schnitzel, Kistensau und vegetarischen Speisen. Horn. Allegro Vivo Festival: Konzert „Moonlight Serenade“ um 21 Uhr am Stadtsee. Horn. Führung über den Horner Judenfriedhof mit Dr. Wolfgang Sandner, Treffpunkt: 16 Uhr Eingang Kaserne Horn. Klein-Jetzelsdorf. Dorffest in der Halle der Familie Quirtner, um 14 Uhr Feldmesse anschließend gemütlicher Ausklang. Sigmundsherberg. Sommerkräuterwanderung mit Eunike Grahofer, von 15 bis 18 Uhr, Treffpunkt vor der Bücherei, Kirchenplatz 3, Kosten: 20 Euro pro Person.