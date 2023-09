Veranstaltungskalender Wohin am Wochenende im Bezirk Horn?

In Wenjapons steigt am Wochenende der Sturmheurigen des Verschönerungsvereins. Die Dorfkinder freuen sich schon darauf. Am Samstag, 9. September, geht es um 16 Uhr beim Feuerwehrhaus los, am Sonntag, 10. September, ab 14 Uhr. Foto: Foto: Monika Labner

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

D as Wochenende vom 8. bis 10. September hat im Bezirk Horn wieder einiges zu bieten. In Eggenburg rechnen die Veranstalter wieder mit bis zu 30.000 Gästen beim Mittelalterfest. In Maigen wird wieder Theater gespielt, in Rothweinsdorf wartet der Hendlkirtag und in Wenjapons gibt's den großen Sturmheurigen.

Freitag, 8. September Gars. Kabarett mit Gery Seidl „Beziehungsweise“, um 19.30 Uhr, Burg Gars. Japons. Tag der offenen Tür im Windpark Japons, von 11 bis 17 Uhr (VA: Gemeinden Irnfritz-Messern und Japons sowie EVN). Maigen. Theater Maigen: D-Headiab schpün „Hippie Alarm“, um 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Tel.: 0677/64309240. Rosenburg. Mörderdinner „Schneller als die Polizei erlaubt“, um 19.30 Uhr, auf der Rosenburg. Karten: www.rosenburg.at. Samstag, 9. September Burgschleinitz. Allegro Vivo Festival: „Musikalische Brücken“, um 19 Uhr, auf der Burg, Rittersaal. Eggenburg. Mittelalterfest „Zeitreise ins Mittelalter“, von 10 bis 22 Uhr. Horn. Slow Food Regionalmarkt, von 9 bis 13 Uhr, am Hauptplatz. Horn. ÖAV-Wanderung „Reis-alpe“, Treffpunkt: 7 Uhr Festgelände Horn, Anmeldung bis 7. September unter Tel.: 0664/73720636. Horn. Gesundheitsfest, von 10 bis 17 Uhr, mit Diskussionsrunde ab 15 Uhr, im Kunsthaus Horn, Eintritt frei. Maigen. Theater Maigen: D-Headiab schpün „Hippie Alarm“, um 19.30 Uhr. Kartenreservierung unter Tel.: 0677/64309240. Sigmundsherberg. Rote Nasen-Lauf, von 10 bis 15 Uhr. Anmeldung: www.rotenasenlauf.at. Unterthürnau/Drosendorf. Konzert mit Alex Miksch & Philipp Moosbrugger, um 19.30 Uhr, im Zweitwohnsitz. Wenjapons. Sturmheuriger des Verschönerungsvereins, ab 16 Uhr, im Feuerwehrhaus. Party im Discozelt ab 21 Uhr. Burgschleinitz. Allegro Vivo Festival: „Sprachklang“, um 16 Uhr, Burg, Rittersaal. Eggenburg. Mittelalterfest „Zeitreise ins Mittelalter“, von 9 bis 18 Uhr. Gars. ÖVP-Heuriger, ab 10 Uhr, Burg Gars. Horn. Volksliedmesse mit dem Gemeindechor „Komm sing mit St. Bernhard-Frauenhofen“ um 16 Uhr, im Stephansheim. Horn. Stadtrundgang „Horner Arkaden“ mit Wolfgang Andraschek vom Kunsthaus über die Piaristenkirche bis zum ehemaligen Gasthaus „Soldat“. Treffpunkt ist um 14 Uhr, im Museum Horn. Die Teilnahme in Tracht ist zum Dirndl-gwandsonntag herzlich willkommen. Japons. Workshop „Kräuteransätze, Kräuterschnäpse und Liköre herstellen“ mit Eunike Grahofer, von 14 bis 17 Uhr. Anmeldung unter Tel: 0664/391756 . Rothweinsdorf. Hendl-Kirtag der Landjugend: Mittagstisch ab 11.30 Uhr, im Feuerwehrhaus. Untermixnitz. Familienwandertag der Freiwilligen Feuerwehr, ab 8.30 Uhr, Start/Ziel: Feuerwehrhaus. Unterthürnau/Drosendorf. Frühstück mit Savio Verra, Ausstellung „BilderFigurenGitarren“, von 10 bis 13 Uhr, im Zweitwohnsitz. Wenjapons. Sturmheuriger des Verschönerungsvereins, ab 14 Uhr, im Feuerwehrhaus. Weitersfeld. ÖKB Wallfahrt zum Fronsburger Bründl, ab 13.15 Uhr, Messe um 14 Uhr mit Bischofsvikar Pater Patrick Schröder, anschließend Konzert der Waldviertler Grenzlandkapelle der Stadtgemeinde Hardegg.