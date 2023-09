ÖKB Tautendorf feierte Jubiläum

Der Festakt am Sonntag begann nach dem Einmarsch der Vereine mit der Ortskapelle Tautendorf - sieben Fahnenabordnungen und knapp hundert Kameraden waren ausgerückt - wurde die Feldmesse von Pfarrer Robert Bednarski abgehalten. Roland Giefing, seit 2022 Obmann des ÖKB Tautendorf, gab einen Rückblick auf die Historie des Vereines, der gegenwärtig aus 65 Mitgliedern besteht. „Der Ortsverband Tautendorf ist ein sehr aktiver Verein und aus unserer Ortschaft nicht wegzudenken", so Giefing stolzerfüllt, da der Verein auch in der Gemeinde sehr engagiert sei und andere Vereine und Verbände finanziell unterstützt.

„Beide Kriege, der Erste und der Zweite Weltkrieg, haben die Gesellschaft gespalten. Auch durch Corona hat es eine ähnliche Situation gegeben. Es ist das Gebot der Stunde, mehr Solidarität zu leben. Es sollte in der Kategorie Kameradschaft gedacht werden", meinte der Garser Bürgermeister Martin Falk, der zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte. Der Vizepräsident des ÖKB Niederösterreich für den Bereich Viertel ober dem Manhartsberg, Johann Müller, betonte in seiner Rede ebenfalls die Bedeutung, in der Geschichte zu blättern, um die Zukunft besser gestalten zu können, und würdigte die ehrenamtliche Arbeit der Kameraden.

Beim Festakt waren nicht nur die Bevölkerung der Garser Katastralgemeinde und viele Gäste anwesend, sondern unter anderem auch Vizebürgermeisterin Paula Uitz sowie die Gemeinderäte Josef Wiesinger, Christine Jaglitsch und Stefan Schütz, St. Leonhards Bürgermeisterin Eva Schachinger, Ortsvorsteher Manfred Scheichl, Feuerwehrkommandant Jan Stocsits, Raimund Hager, Präsident der Sport Union NÖ, ÖKB-Hauptbezirksobmann Werner Gerstl, Bezirksobmann Josef Schütz, Fahnenpatin Leopoldine Steiner sowie der Garser Obmann Anton Schäffer und viele weitere Ehrengäste.