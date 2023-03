Horn: Aufregung wegen Hopfengartenstraße

Ordentlich frustriert sind die Anrainer in der Horner Hopfengartenstraße über die aktuelle Verkehrssituation. Nach der Eröffnung des „Gesundheitsplatzes“ habe sich die Situation für die Anrainer wegen des gesteigerten Verkehrsaufkommens stark verschlechtert. Wolfgang und Birgit Küttner – sie bewohnen eine der knapp 300 Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft des Gesundheitszentrums – ärgert vor allem, dass eine Lösung des Problems und damit eine Entspannung für die Anrainer weiter auf sich warten lässt.

Beim NÖN-Lokalaugenschein erklärt Wolfgang Küttner, dass die Anrainer ihren Unmut nicht als gegen das Gesundheitszentrum gerichtet wissen wollen. „Wir sind zu 100 Prozent für diese Einrichtung“, sagt er. Aber die Parkplatz-Situation, die Staubbelastung und der Lärm zehren an den Nerven der Wohnungsbesitzer, beklagt er. Was ihn besonders ärgert? Während der Parkplatz des Gesundheitszentrums fast leer sei – bis zu einer Stunde ist das Parken hier kostenlos, danach zahlt man 50 Cent pro Stunde –, parken Autos auf beiden Seiten der Hopfengartenstraße bis zum Sportplatz – laut Küttner selbst die Fahrzeuge eines Gesundheitsdienstleisters mit Standort im Gesundheitsplatz.

Bei einem Verkehrsaufkommen von über 500 Fahrzeugen gebe es daher in der Sackgasse oft Stau bis in den Kreuzungsbereich mit der Bahn- und Wienerstraße. Außerdem werde jetzt pausenlos gefahren: „Die Hopfengartenstraße war eine Wohnstraße, jetzt ist sie eine Rennstrecke“, beklagt er den Lärmpegel. Seine Frau Birgit ergänzt: „Wir wollen wieder Lebensqualität.“ Aus Sicht der Bewohner könne nur eine lang angekündigte Entlastungsstraße die Situation entschärfen. Darüber hinaus brauche es einen direkten Zugang vom Landesklinikum zum Gesundheitsplatz sowie ein Verkehrskonzept mit einer übersichtlichen Beschilderung, an dem sich die Besucher des Gesundheitszentrums orientieren können.

Klemens Kofler: „Die Reihenfolge war falsch“

Unterstützung beim Lokalaugenschein erhielten die Anrainer von FP-Gemeinderat Klemens Kofler. Er moniert Planungsfehler seitens der Stadtgemeinde. „Die Reihenfolge war falsch. Es hätte ein Verkehrskonzept gebraucht, bevor man das Gesundheitszentrum baut. Nicht danach“, sagt er. Die gleiche Meinung hat SP-Stadtrat Marco Stepan. Die Erweiterung Horn-Ost sei längst beschlossen, dann sei man mit der Planung aber zu langsam vorangeschritten. Man wisse, dass man bei Projekten dieser Größenordnung lange auf Antworten von Behörden warten müsse, daher hätte man rechtzeitig mit der Planung beginnen müssen, als man gewusst habe, wie groß das Gesundheitszentrum werde und es hier zu Verkehrsproblemen kommen werde. Auch er werde häufig von Anrainern auf das Problem angesprochen, könne ihnen aber dann nicht weiterhelfen, denn: Als Opposition kenne man den aktuellen Stand nicht und könne kaum auf die Planung einwirken.

Kofler sieht in einer Entlastungsstraße, die hinter dem Gesundheitsplatz-Parkplatz weg zur B 45 führt, als Lösung. „Daran führt kein Weg vorbei“, so Kofler. Ob diese Entlastungsstraße wirklich der Weisheit letzter Schluss sei, bezweifelt Stepan. Man könnte sie entweder in Richtung Breiteneich anbinden („Aber wem bringt das etwas?“) oder über die B 45 den Verkehr ohnehin wieder in die neuralgische Kreuzung mit der Bahn- und Wienerstraße oder die Lagerhausstraße führen, wo es auch jetzt schon häufig Staustellen gibt.

Grünen-Sprecher Kogler mit Lösungsvorschlägen

Nicht über Verfehlungen und Versäumnisse in der Vergangenheit, sondern lieber über Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft will Grünen-Sprecher Walter Kogler-Strommer sprechen. Eine Lehre die man aus dem Desaster ziehen müsse, sei, künftig Projekte rechtzeitig einer Verkehrsprüfung zu unterziehen „und zu schauen, ob man diese Orte öffentlich erreichen kann“. Konkret sieht er die Lösung aber nicht in einer teuren Entlastungsstraße durch ein Hochwassergebiet, in dem einer der besten Brunnen der Stadt liege. „Wasser wird ohnehin immer weniger, damit würden wir es uns weiter abgraben“, sagt er. Alternativ könne man einerseits vom Acker auf der rechten Seite der Hopfengartenstraße einen Streifen für nicht asphaltierte Schrägparker abtrennen, um zwei Fahrspuren in der Hopfengartenstraße zu ermöglichen. Vor der Einmündung in die Bahnhofstraße könne man die Fahrbahn auch auf Kosten des mehr als zweieinhalb Meter breiten Gehsteigs verbreitern. Und auf der Kreuzung könne eine Ampellösung hilfreich sein. „Dass die Schaltung zur Ampel beim Hotel Blie zu kurz ist, lasse ich als Gegenargument nicht gelten. Jene zwischen den Ampeln Riedenburgstraße und Schützenplatz ist noch kürzer“, kommt er Einsprüchen zuvor.

Er sei froh, dass die Anrainer jetzt Druck machen, sagt Kofler. Denn: „Sonst geht wieder nichts weiter.“ Die Straße müsse genauso wie die Verbindung zum Landesklinikum so schnell wie möglich kommen. „Aber es gibt Gerüchte, dass es noch fünf Jahre dauert“, sagt er.

Lentschig: „Wir sind dran, es gibt laufend Gespräche“

Und dieses Gerücht stimme sicher nicht, entgegnet Bürgermeister Gerhard Lentschig (ÖVP). Das Verkehrskonzept sei derzeit das vordergründige Thema innerhalb der Stadtgemeinde: „Und Kofler könnte sich jederzeit, auch im Ausschuss, über den Stand erkundigen. Das hat er aber noch nie getan“, meint Lentschig. Es sei nach wie vor unseriös, zu sagen, wann das Konzept stehe. Derzeit laufen die Begutachtungen „und die brauchen eben Zeit“, so Lentschig. Aber die Stadtgemeinde sei dran, es gebe laufend Besprechungen.

Vorerst wurde übrigens ein Halte- und Parkverbot wochentags von 8 bis 16 Uhr in der Hopfengartenstraße verhängt. Für Kofler nicht genug: „Das kann nur eine Übergangslösung sein.“

