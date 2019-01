Durchzugsverkehr, Parkplatznot und überhöhtes Tempo – das sind nur einige der Probleme zum Thema Verkehr, mit denen die Stadt Eggenburg seit längerem zu kämpfen hat. Nun haben sich auf Anregung der Stadtgemeinde Eggenburg Studenten des Instituts für Verkehrswesen an der BOKU Wien mit der Problematik auseinandergesetzt und mögliche Lösungsvorschläge für ein neues Verkehrskonzept für die Stadt erarbeitet.

Als Schwerpunkte gelten das Stadtzentrum und die Situation rund um das Schulzentrum in der Mozartstraße (hier wird demnächst auch der Kindergarten angesiedelt, die NÖN berichtete). Generell soll der Radverkehr in Eggenburg durch moderne, sichere Abstellanlagen und einen Ausbau der Radwege (etwa Pulkauer Straße) aufgewertet werden. Bei der Präsentation am 23. Jänner wurden einige Maßnahmen vorgestellt, die NÖN hat die wesentlichen Punkte der Überlegungen zusammengefasst.

Weiträumiger 30er bei Schulzentrum

Stadtzentrum: Für den Bereich innerhalb der Stadtmauer wurde die Installierung einer 30er-Zone vorgeschlagen. Die Zone soll auch an der B2 (Horner Straße) bis auf die Höhe des Festgeländes verlängert werden, derzeit gilt sie nur in einem Teil der B2 für Lkw.

Mit dem geringeren Tempo einhergehen soll die Aufhebung einiger Einbahnregelungen, für Radfahrer könnten – im Sinne der Attraktivierung des Radverkehrs – die Einbahnen generell auch für den Gegenverkehr freigegeben werden, etwa in der Kremser Straße. Außerdem soll es punktuelle Umgestaltungen im Stadtzentrum geben (unter dem Bild in Klammer die entsprechenden Punkte auf der Grafik):

Verkehrskonzept Stadtzentrum Eggenburg | Google Maps/Grafik (Bischof)

(1) Parkplatz beim Festgelände: Um das Stadtzentrum park-technisch zu entlasten, soll der Parkplatz beim Festgelände mehr genutzt werden. Aus der „Schotterfläche“ soll durch Markierungen mittels Bodengitter eine bessere Strukturierung erreicht werden und so ein attraktiverer Parkplatz entstehen.

(2) Kreuzung Hochstraße-Horner Straße (B2): Diese unübersichtliche Kreuzung soll durch die Verlängerung der 30er-Zone sowie die Errichtung eines Fahrbahnteilers auf der B2 entschärft werden.

(3) Querung B2 mit Wasserburgerring: Kritisiert wurde die „mangelhafte Hervorhebung“ dieser Querung. Durch Fahrbahnanhebung soll ein sicheres Queren der Straße ermöglicht werden und die Geschwindigkeit des Verkehrs drosseln.

(4) Parkraum vor dem Postgebäude: Hier sollen auf der ungenutzten Fläche neue Parkplätze entstehen.

(5) Krahuletz-Platz: Der unübersichtliche Platz soll mittels Kreisverkehr (eventuell nur mit eingelassenen Bordsteinen, damit der Platz auch von Schwerverkehr befahren werden kann) entschärft werden.

(6) Bogengasse: Hier soll durch eine klare Ausweisung der Parkplätze Behinderungen des Fließverkehrs künftig vermieden werden.

(7) Bürgerspitalgasse und Neutorgasse: In den engen, dunklen Gassen sollen neue Beleuchtungen das subjektive Sicherheitsgefühl heben.

Schulzentrum: Da – wie heute üblich – auch in Eggenburg ein Großteil der Schüler von den Eltern per Pkw bis zur Schule gebracht wird, kommt es im Gebiet rund um die Mozartstraße immer wieder zu Verkehrsproblemen. Abhilfe geschaffen werden soll hier mit einer weiträumigen 30er-Zone, einem temporären Fahrverbot und einer Kurzparkzone in der Dr. Eduard-Kranner-Straße (Details siehe ganz unten).

Stadtpolitik will Ideen nun diskutieren

Bei der Eggenburger Stadtpolitik hinterließen die Ideen der Studenten großen Eindruck. Einhelliger Tenor: In den zuständigen Ausschüssen sollen die thematisierten Punkte nun diskutiert werden, ehe man Angaben zu Umsetzungszeiten oder Finanzierungskosten machen könne.

Für Vizebürgermeisterin Susanne Satory (ÖVP) ein großes Anliegen ist die Umsetzung der 30er-Zone im Stadtzentrum, die sie schon lange gefordert hat. Infrastruktur-Stadtrat Josef Kirbes (ÖVP) indes gibt zu bedenken, dass Tempo 30 schon öfter angedacht gewesen sei. Das müsse man mit Sachverständigen diskutieren und die Entscheidungen von den zuständigen Behörden abwarten. Für das Schulzentrum könne er sich auch eine Sicherung mittels Ampelsystem vorstellen.

SPÖ-Stadträtin Brigitte Schrottmeyer hofft auf die Umsetzung der 30er-Zone bis zum Festgelände, die Situation beim Schulzentrum müsse man sich aber noch genau ansehen.