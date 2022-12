Jetzt wird die Molder Todeskreuzung doch entschärft

Werbung

Jetzt also doch! Nachdem es zuletzt viel Wirbel um die unfallträchtige Kreuzung der B 2 mit der L 8002 zwischen Mold, Breiteneich und Maria Dreieichen gegeben hat – die NÖN berichtete mehrfach über die Sorgen von Bewohnern der umliegenden Orte – passiert jetzt doch etwas. Nach mehreren Verkehrsverhandlungen wird nun eine „Sichtbeschränkung“ an der Kreuzung errichtet, auch die Errichtung einer Radar-Anlage wird geprüft.

Bezirk Horn Molder Kreuzung: Es hat schon wieder gekracht

NÖN-Leser kennen die Vorgeschichte. Mehrfach war es auf der von allen Seiten leicht einsehbaren Kreuzung zu teilweise schweren Verkehrsunfällen gekommen. Schon 2002 hatte hier ein Unfall drei Menschenleben gefordert, heuer verunglückten zwei Frauen im Jänner hier tödlich. Obwohl es auch davor und danach immer wieder zu weiteren Unfällen auf dieser Kreuzung gekommen war, passierte trotz Initiativen von Bürgern vorerst nichts.

Jetzt hat man sich doch für Maßnahmen entschieden, nachdem bei Verkehrsüberwachungsmaßnahmen ersichtlich wurde, dass viele Autofahrer die Verkehrszeichen und Tempo-Bestimmungen auf dieser Kreuzung „bestenfalls für gut gemeinte Empfehlungen“ halten, wie ein Bewohner aus Breiteneich gegenüber der NÖN meinte.

52 Prozent der Lenker ignorieren „Halt-Tafeln“

Laut Bezirkshauptmann Johannes Kranner haben die aktuellen Erhebungen ergeben, dass trotz intensiver Überwachung der Anhaltebereitschaft durch die Exekutive die Zahl der Verkehrsteilnehmer, die auf der L8002 in beiden Richtungen das Verkehrszeichen „Halt“ ignorieren, im Vergleich mit einer vorangegangenen Überprüfung um weitere 2 Prozent gestiegen sei – auf sehr bedenkliche 52 Prozent. Die Behörden hätten sich daher entschlossen, die Sichtweiten in beiden Fahrtrichtungen bewusst durch einen Sichtschutz einzuschränken, um ein Anhalten notwendig zu machen.

Tempo 100: Knappes Drittel fährt schneller

Über etwa 30 Meter soll sich der Sichtschutz entlang der L8002 am jeweils rechten Fahrbahnrand in beide Richtungen erstrecken. Zunächst soll ein Maschendrahtzaun mit einer grünen Plane aufgestellt werden, hinter dem Sträucher gesetzt werden sollen. Wenn die groß genug sind, sollen die Netze entfernt werden. Aktuell wird noch erhoben, wie der Zaun im Boden verankert werden soll, um Windböen standhalten zu können. Die Sichteinschränkung soll dann laut Bürgermeister Wolfgang Schmöger ähnlich wie auf der Kreuzung bei Harmannsdorf – hier hat ein ähnlicher Sichtschutz gewirkt – eine Verbesserung der Verkehrssicherheit bringen.

Dort ist allerdings auch noch eine Radar-Anlage inklusive Über-Kopf-Anzeige und 70er-Zone errichtet worden. Und genau so eine sieht Schmöger auch für diese Kreuzung als sinnvoll an. Und sie dürfte auch kommen. Denn laut Kranner haben weitere Geschwindigkeits-Überwachungen ergeben, dass knapp ein Viertel der Verkehrsteilnehmer auf der B 2 in Richtung Horn Tempo 100 nicht einhalten, in Richtung Maria Dreieichen 30 Prozent.

Auch der „v85-Wert“ – gibt jene Geschwindigkeit an, die von 85 Prozent der Lenker nicht überschritten wird – liegt an dieser Stelle gleich um 9 km/h höher als im österreichischen Mittelwert. Daher werde derzeit die technische Voraussetzung für die Errichtung einer Radaranlage geprüft.

Wenn die Verhandlungen mit den Grundeigentümern abgeschlossen sind, soll die Umsetzung des Projektes im Frühjahr 2023 erfolgen.

Jetzt geht‘s ja doch

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.